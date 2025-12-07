Vandemilson Luiz Polizel, de 59 anos, morreu nesta sexta-feira (5) após lutar por oito dias pela vida. Ele havia sido atropelado por uma bicicleta motorizada pilotada por um adolescente de 16 anos, em Birigui.

O caso, registrado inicialmente como ato infracional e homicídio culposo, voltou a movimentar as autoridades após a confirmação do óbito.

O acidente ocorreu em 27 de novembro, no cruzamento da Avenida Cidade Jardim com a Avenida das Rosas. De acordo com o boletim de ocorrência, Vandemilson sofreu traumatismo craniano grave, sendo socorrido imediatamente e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu intubado durante toda a internação.