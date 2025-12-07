Vandemilson Luiz Polizel, de 59 anos, morreu nesta sexta-feira (5) após lutar por oito dias pela vida. Ele havia sido atropelado por uma bicicleta motorizada pilotada por um adolescente de 16 anos, em Birigui.
O caso, registrado inicialmente como ato infracional e homicídio culposo, voltou a movimentar as autoridades após a confirmação do óbito.
O acidente ocorreu em 27 de novembro, no cruzamento da Avenida Cidade Jardim com a Avenida das Rosas. De acordo com o boletim de ocorrência, Vandemilson sofreu traumatismo craniano grave, sendo socorrido imediatamente e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu intubado durante toda a internação.
O adolescente, que conduzia a bicicleta motorizada, não apresentou ferimentos e foi levado à Delegacia de Polícia no mesmo dia. Ele prestou depoimento e foi liberado na presença da mãe, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com a morte de Vandemilson, o caso deverá passar por novas etapas de apuração, enquanto familiares e moradores lamentam a perda provocada por um acidente que, segundo a polícia, não envolveu intenção de matar, mas terminou de forma trágica.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.