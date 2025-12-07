M.R.S., de 40 anos, foi presa em flagrante na manhã deste sábado (8) após tentar entrar na Penitenciária de Valparaíso com entorpecentes escondidos no corpo durante o horário de visitas. A abordagem ocorreu depois que o scanner corporal detectou uma imagem suspeita na região pélvica.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais penais apresentaram a mulher na Central de Flagrantes de Araçatuba. Ao ser questionada, ela confessou imediatamente que carregava dois invólucros introduzidos pelo ânus. Orientada pelos agentes, ela retirou o material no próprio local.

A análise preliminar apontou que um dos invólucros continha 260 comprimidos com a inscrição “PP”, sem identificação adicional. No outro, havia erva prensada semelhante à maconha, além de um bilhete com nomes, datas e valores, possivelmente relacionado a movimentações internas no presídio.