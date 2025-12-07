M.R.S., de 40 anos, foi presa em flagrante na manhã deste sábado (8) após tentar entrar na Penitenciária de Valparaíso com entorpecentes escondidos no corpo durante o horário de visitas. A abordagem ocorreu depois que o scanner corporal detectou uma imagem suspeita na região pélvica.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais penais apresentaram a mulher na Central de Flagrantes de Araçatuba. Ao ser questionada, ela confessou imediatamente que carregava dois invólucros introduzidos pelo ânus. Orientada pelos agentes, ela retirou o material no próprio local.
A análise preliminar apontou que um dos invólucros continha 260 comprimidos com a inscrição “PP”, sem identificação adicional. No outro, havia erva prensada semelhante à maconha, além de um bilhete com nomes, datas e valores, possivelmente relacionado a movimentações internas no presídio.
Durante depoimento, a mulher afirmou que estava no local para visitar o companheiro, identificado pelas iniciais S.A. Disse ainda que recebeu os invólucros em casa de um desconhecido, e que outra pessoa — igualmente não identificada — iria procurá-la no pavilhão de visitas para recolher o material. Ela não soube esclarecer se recebeu pagamento pelo transporte.
O delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante, e a suspeita permaneceu à disposição da Justiça. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, e a administração penitenciária também apura quais presos podem estar envolvidos, para aplicação das sanções previstas.
