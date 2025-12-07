07 de dezembro de 2025
VALPARAÍSO

Mulher é presa ao levar drogas ocultas no ânus para presídio

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Penitenciária de Valparaíso onde a mulher foi flagrada com entorpecentes
Penitenciária de Valparaíso onde a mulher foi flagrada com entorpecentes

M.R.S., de 40 anos, foi presa em flagrante na manhã deste sábado (8) após tentar entrar na Penitenciária de Valparaíso com entorpecentes escondidos no corpo durante o horário de visitas. A abordagem ocorreu depois que o scanner corporal detectou uma imagem suspeita na região pélvica.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais penais apresentaram a mulher na Central de Flagrantes de Araçatuba. Ao ser questionada, ela confessou imediatamente que carregava dois invólucros introduzidos pelo ânus. Orientada pelos agentes, ela retirou o material no próprio local.

A análise preliminar apontou que um dos invólucros continha 260 comprimidos com a inscrição “PP”, sem identificação adicional. No outro, havia erva prensada semelhante à maconha, além de um bilhete com nomes, datas e valores, possivelmente relacionado a movimentações internas no presídio.

Durante depoimento, a mulher afirmou que estava no local para visitar o companheiro, identificado pelas iniciais S.A. Disse ainda que recebeu os invólucros em casa de um desconhecido, e que outra pessoa — igualmente não identificada — iria procurá-la no pavilhão de visitas para recolher o material. Ela não soube esclarecer se recebeu pagamento pelo transporte.

O delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante, e a suspeita permaneceu à disposição da Justiça. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, e a administração penitenciária também apura quais presos podem estar envolvidos, para aplicação das sanções previstas.

