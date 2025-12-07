A Escola Estadual Dr. José Maria dos Reis, de Coroados, viveu uma noite de celebração na última quinta-feira (4) durante a cerimônia de formatura dos alunos do 9º ano e da 3ª série do Ensino Médio. O evento marcou o encerramento de mais um ciclo na unidade, que funciona em Período Integral e Regular Noturno, reforçando seu compromisso com formação humana, acolhimento e oferta de oportunidades a todos os estudantes.

Ao todo, 26 alunos do 9º ano e 24 estudantes da 3ª série participaram da solenidade, que reuniu famílias, professores e autoridades municipais.

Presenças que marcaram a noite

A cerimônia contou com a participação do prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco) e do vice-prefeito Cesar Augusto Jost Ferreira, que prestigiaram os formandos e parabenizaram a equipe escolar pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano.