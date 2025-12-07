07 de dezembro de 2025
COROADOS

Escola José Maria dos Reis realiza formatura marcada por emoção

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Guilherme Renan
Formandos do 3º Ano B ao lado da professora e paraninfa da turma, Liliene Mendes dos Santos
Formandos do 3º Ano B ao lado da professora e paraninfa da turma, Liliene Mendes dos Santos

A Escola Estadual Dr. José Maria dos Reis, de Coroados, viveu uma noite de celebração na última quinta-feira (4) durante a cerimônia de formatura dos alunos do 9º ano e da 3ª série do Ensino Médio. O evento marcou o encerramento de mais um ciclo na unidade, que funciona em Período Integral e Regular Noturno, reforçando seu compromisso com formação humana, acolhimento e oferta de oportunidades a todos os estudantes.

Ao todo, 26 alunos do 9º ano e 24 estudantes da 3ª série participaram da solenidade, que reuniu famílias, professores e autoridades municipais.

Presenças que marcaram a noite

A cerimônia contou com a participação do prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco) e do vice-prefeito Cesar Augusto Jost Ferreira, que prestigiaram os formandos e parabenizaram a equipe escolar pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano.

A mesa de autoridades foi composta por:

  • Selma Patricia Grosso Silva – Diretora
  • Rafael Evaristo Pereira – Vice-diretor
  • Maristela Oliveira Cruz Peichó – Vice-diretora do período noturno
  • Maria Aparecida Andrade Rodrigues – Coordenadora de Gestão Pedagógica Geral (CGPG)
  • Júnio Ângelo de Souza – Coordenador de Linguagens e paraninfo do 9º Ano A
  • Allan Hideick Tanaka – Coordenador de Ciências da Natureza e Matemática e paraninfo do 9º Ano B
  • Gustavo Sander Larios – Paraninfo da 3ª Série A
  • Liliene Mendes dos Santos – Paraninfa da 3ª Série B
  • Roberto Carrilho Alves (Chéco) – Prefeito de Coroados
  • Cesar Augusto Jost Ferreira – Vice-prefeito de Coroados

Mensagem de valorização aos estudantes

Em um discurso marcado pela emoção, a diretora Selma Patricia Grosso Silva destacou o significado da noite:

“A formatura representa muito mais do que o encerramento de um ciclo; é a celebração do esforço, da superação e da dedicação de cada estudante. Nosso compromisso é garantir oportunidades, acolhimento e uma formação humana sólida. Ver nossos alunos concluindo essa etapa com tantas conquistas reforça a importância de um trabalho realizado em parceria entre escola, família e comunidade.”

Celebração e novos caminhos

A cerimônia foi marcada por aplausos, homenagens e um forte sentimento de vitória compartilhado entre os jovens e seus familiares. Para a comunidade escolar, o momento reforça o orgulho pelo desenvolvimento dos estudantes e pela superação de desafios ao longo do ano letivo.

A noite encerrou com abraços, fotos e a certeza de que um novo capítulo começa — cheio de sonhos, expectativas e novas oportunidades para cada um dos formandos.

