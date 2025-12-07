A Escola Estadual Dr. José Maria dos Reis, de Coroados, viveu uma noite de celebração na última quinta-feira (4) durante a cerimônia de formatura dos alunos do 9º ano e da 3ª série do Ensino Médio. O evento marcou o encerramento de mais um ciclo na unidade, que funciona em Período Integral e Regular Noturno, reforçando seu compromisso com formação humana, acolhimento e oferta de oportunidades a todos os estudantes.
Ao todo, 26 alunos do 9º ano e 24 estudantes da 3ª série participaram da solenidade, que reuniu famílias, professores e autoridades municipais.
Presenças que marcaram a noite
A cerimônia contou com a participação do prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco) e do vice-prefeito Cesar Augusto Jost Ferreira, que prestigiaram os formandos e parabenizaram a equipe escolar pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano.
A mesa de autoridades foi composta por:
- Selma Patricia Grosso Silva – Diretora
- Rafael Evaristo Pereira – Vice-diretor
- Maristela Oliveira Cruz Peichó – Vice-diretora do período noturno
- Maria Aparecida Andrade Rodrigues – Coordenadora de Gestão Pedagógica Geral (CGPG)
- Júnio Ângelo de Souza – Coordenador de Linguagens e paraninfo do 9º Ano A
- Allan Hideick Tanaka – Coordenador de Ciências da Natureza e Matemática e paraninfo do 9º Ano B
- Gustavo Sander Larios – Paraninfo da 3ª Série A
- Liliene Mendes dos Santos – Paraninfa da 3ª Série B
- Roberto Carrilho Alves (Chéco) – Prefeito de Coroados
- Cesar Augusto Jost Ferreira – Vice-prefeito de Coroados
Mensagem de valorização aos estudantes
Em um discurso marcado pela emoção, a diretora Selma Patricia Grosso Silva destacou o significado da noite:
“A formatura representa muito mais do que o encerramento de um ciclo; é a celebração do esforço, da superação e da dedicação de cada estudante. Nosso compromisso é garantir oportunidades, acolhimento e uma formação humana sólida. Ver nossos alunos concluindo essa etapa com tantas conquistas reforça a importância de um trabalho realizado em parceria entre escola, família e comunidade.”
Celebração e novos caminhos
A cerimônia foi marcada por aplausos, homenagens e um forte sentimento de vitória compartilhado entre os jovens e seus familiares. Para a comunidade escolar, o momento reforça o orgulho pelo desenvolvimento dos estudantes e pela superação de desafios ao longo do ano letivo.
A noite encerrou com abraços, fotos e a certeza de que um novo capítulo começa — cheio de sonhos, expectativas e novas oportunidades para cada um dos formandos.
