Uma mulher de 68 anos ficou ferida após ser atropelada por um veículo SpaceFox na manhã desta sexta-feira (5), na Rua Groelândia, em Birigui. O caso foi registrado pela Policia Militar no 1º Distrito Policial.

Segundo as informações, a condutora — que trabalha como entregadora de um e-commerce — havia acabado de realizar uma entrega no endereço quando iniciou uma manobra em marcha a ré. Durante o procedimento, ela não percebeu a presença da idosa, que atravessava a via, e acabou a atingindo.

A vítima sofreu escoriações nos braços e na cabeça em decorrência da queda provocada pelo impacto. Ela foi socorrida ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e acabou liberada logo em seguida.