06 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ACIDENTE

Mulher de 68 anos atropelada por carro em marcha a ré em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Idosa de 68 anos sofreu escoriações após ser atingida por veículo em marcha a ré; vítima foi atendida e liberada
Idosa de 68 anos sofreu escoriações após ser atingida por veículo em marcha a ré; vítima foi atendida e liberada

Uma mulher de 68 anos ficou ferida após ser atropelada por um veículo SpaceFox na manhã desta sexta-feira (5), na Rua Groelândia, em Birigui. O caso foi registrado pela Policia Militar no 1º Distrito Policial.

Segundo as informações, a condutora — que trabalha como entregadora de um e-commerce — havia acabado de realizar uma entrega no endereço quando iniciou uma manobra em marcha a ré. Durante o procedimento, ela não percebeu a presença da idosa, que atravessava a via, e acabou a atingindo.

A vítima sofreu escoriações nos braços e na cabeça em decorrência da queda provocada pelo impacto. Ela foi socorrida ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e acabou liberada logo em seguida.

O local não apresentava irregularidades e não houve danos materiais.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários