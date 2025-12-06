Coroados se prepara para uma noite de luz, alegria e encontros neste sábado (6) com a Parada Mágica de Natal, que promete transformar as ruas da cidade em um verdadeiro espetáculo. Localizada a apenas 26 km de Araçatuba, a cidade deve receber visitantes de toda a região para acompanhar o acendimento da iluminação natalina e o desfile temático.

A programação começa às 19h, com o acender das luzes na Praça da Matriz. Às 19h15, será a vez da Praça Central ganhar seu brilho especial. Já às 19h30 tem início a Parada Mágica de Natal, que seguirá pela Avenida Antônio Paoli (Esplanada), levando personagens, música, cores e magia para crianças e adultos.

Neste ano, a decoração natalina recebeu atenção especial: luzes reforçadas, novos elementos decorativos e ambientações que transformaram os espaços públicos em verdadeiros cartões-postais. A comunidade já vive o clima de Natal com entusiasmo.