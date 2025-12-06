Coroados se prepara para uma noite de luz, alegria e encontros neste sábado (6) com a Parada Mágica de Natal, que promete transformar as ruas da cidade em um verdadeiro espetáculo. Localizada a apenas 26 km de Araçatuba, a cidade deve receber visitantes de toda a região para acompanhar o acendimento da iluminação natalina e o desfile temático.
A programação começa às 19h, com o acender das luzes na Praça da Matriz. Às 19h15, será a vez da Praça Central ganhar seu brilho especial. Já às 19h30 tem início a Parada Mágica de Natal, que seguirá pela Avenida Antônio Paoli (Esplanada), levando personagens, música, cores e magia para crianças e adultos.
Neste ano, a decoração natalina recebeu atenção especial: luzes reforçadas, novos elementos decorativos e ambientações que transformaram os espaços públicos em verdadeiros cartões-postais. A comunidade já vive o clima de Natal com entusiasmo.
A Parada Mágica de Natal é organizada pela Prefeitura Municipal de Coroados, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, com apoio das equipes da administração, voluntários da comunidade e coordenação geral do empresário Fabrício Lucas Lopes Roldi. Aproximadamente 500 pessoas participam do desfile, que chega à sua quarta edição.
“É emocionante ver tantas famílias envolvidas nesse projeto. Cada personagem, cada carro temático e cada detalhe foi pensado para encantar. É uma alegria ver a Parada crescendo ano após ano”, afirma.
O prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco) ressaltou a importância do momento para a cidade. “A Parada Mágica de Natal representa a união, a esperança e a alegria que queremos transmitir a cada morador. Nossa cidade está iluminada e preparada com muito carinho para receber as famílias. É um evento feito para todos, um verdadeiro presente de Natal para Coroados.”
O secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Tiago Miragem, destacou o trabalho conjunto na decoração e preparação do evento. “A iluminação natalina deste ano está ainda mais especial. Cuidamos de cada detalhe para que as praças se tornassem espaços de encantamento. A Parada Mágica é um momento único, feito com dedicação e pensado para emocionar. Convidamos toda a população a participar e celebrar conosco.”
Após o desfile, o público poderá aproveitar uma feirinha especial montada na praça, com gastronomia, artesanato e produtos locais. A noite encerra com show da banda Old Cats, que promete animar moradores e visitantes.
Com entrada gratuita, a programação marca oficialmente a abertura do Natal em Coroados. A participação é aberta a toda a região — e quem puder levar 1 kg de alimento não perecível estará contribuindo com o Fundo Social de Solidariedade, que fará a destinação dos itens para famílias carentes do município.
