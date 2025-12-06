A Prefeitura de Birigui iniciou, nesta quinta-feira (4), a recuperação asfáltica de trechos do bairro Portal da Pérola 2, atendendo reivindicações antigas de moradores que utilizam diariamente as vias.

Serão recuperados os trechos da Rua José Verzegnassi, entre as ruas Sebastião Goes de Moraes e Aroldo Freitas, e da Rua Felício Migliorini, no segmento compreendido entre as ruas Adriano Simões Rainho e Sebastião Goes de Moraes.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Obras, com apoio do Setor de Terraplenagem da Secretaria de Serviços Públicos. A intervenção abrangerá 3.981,11 m² de área, utilizando recursos e mão de obra próprios da administração municipal.