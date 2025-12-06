06 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MELHORIAS

Birigui inicia recuperação asfáltica no Portal da Pérola 2

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Prefeitura inicia recuperação asfáltica em duas vias do Portal da Pérola 2, atendendo demandas antigas dos moradores
Prefeitura inicia recuperação asfáltica em duas vias do Portal da Pérola 2, atendendo demandas antigas dos moradores

A Prefeitura de Birigui iniciou, nesta quinta-feira (4), a recuperação asfáltica de trechos do bairro Portal da Pérola 2, atendendo reivindicações antigas de moradores que utilizam diariamente as vias.

Serão recuperados os trechos da Rua José Verzegnassi, entre as ruas Sebastião Goes de Moraes e Aroldo Freitas, e da Rua Felício Migliorini, no segmento compreendido entre as ruas Adriano Simões Rainho e Sebastião Goes de Moraes.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Obras, com apoio do Setor de Terraplenagem da Secretaria de Serviços Públicos. A intervenção abrangerá 3.981,11 m² de área, utilizando recursos e mão de obra próprios da administração municipal.

O trabalho inclui a retirada do pavimento deteriorado, a recomposição da base do leito carroçável com reforço de solo por meio de pedras britadas, aplicação de emulsão asfáltica impermeabilizante, pintura de ligação e, por fim, a nova capa asfáltica.

Segundo a administração, o método aplicado garantirá mais qualidade e maior durabilidade ao pavimento das duas vias contempladas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários