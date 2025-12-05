A Câmara Municipal de Araçatuba agendou para a próxima segunda-feira (8) a votação de um Projeto de Resolução que trata do reajuste do subsídio dos vereadores. A proposta prevê a elevação do valor atual, de R$ 6.500, para R$ 16.500. O texto entrou oficialmente na pauta durante a 40ª sessão ordinária do ano, realizada nesta quarta-feira (3).

De autoria da Mesa Diretora, o projeto estabelece que o novo montante valerá apenas para a 19ª Legislatura, ou seja, caso seja aprovado, o reajuste só entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2029.

A proposta é assinada pela presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos), e pelo primeiro secretário, vereador Ícaro Morales (Cidadania).