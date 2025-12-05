O furto em um sítio localizado na zona rural de Birigui, registrado na noite de quinta-feira (4), deixou um morador no prejuízo. O imóvel ser invadido enquanto ele estava ausente.
A vítima, que reside no local desde 2001, contou que, ao chegar na propriedade, percebeu as luzes acesas e encontrou a porta dos fundos arrombada, dando acesso direto à cozinha.
Dentro da casa, os cômodos estavam todos revirados. O morador identificou o furto de uma televisão de 43 polegadas e três frascos de perfume.
A autoridade policial responsável foi informada sobre o caso e determinou que a perícia seja realizada nesta sexta-feira (5), para análise do local e coleta de evidências que auxiliem na investigação.
