A comunidade salesiana e a Diocese de Araçatuba se despediram, na quinta-feira (4), do Pe. Dídimo de Campos Filho, que morreu na tarde do dia 3 de dezembro, aos 71 anos, após um longo período de enfermidade. O velório foi realizado na Capela São Domingos Sávio, do Colégio Salesiano de Araçatuba, e reuniu familiares, religiosos, ex-alunos e fiéis em um momento de profunda oração e gratidão por sua vida dedicada ao serviço pastoral.
Às 15h30, foi celebrada a missa de corpo presente, presidida pelo Bispo Diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Krzywy. Às 17h, o cortejo seguiu para o Cemitério da Saudade, onde o sacerdote foi sepultado.
Pe. Dídimo dedicou 46 anos à Congregação Salesiana e celebrou 38 anos de sacerdócio. Nascido em Corumbá (MS), em 25 de setembro de 1954, iniciou sua caminhada vocacional em 1975, na Casa Salesiana de Campo Grande. Fez o noviciado em São Carlos (SP), professando seus primeiros votos em 1979, e a profissão perpétua em 1985, em Campo Grande.
A formação acadêmica do sacerdote refletiu seu compromisso com a missão salesiana. Estudou na Cidade Dom Bosco, em Corumbá, e no Instituto São Vicente, em Campo Grande. Formou-se em Filosofia, Ciências e Letras pela Faculdade de Lorena (SP), em 1981, e concluiu os estudos teológicos no Instituto Pio XI, em São Paulo. Posteriormente, especializou-se no Itepal (CELAM), em Bogotá, com foco em Inculturação da Liturgia. Foi ordenado sacerdote em 12 de dezembro de 1987, em sua cidade natal.
Ao longo de sua trajetória, desempenhou diversas funções pastorais e administrativas em comunidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Oeste Paulista. Atuou como coordenador de pastoral, diretor pedagógico, vice-diretor, capelão, vigário paroquial, diretor, pároco e ecônomo em cidades como Coxipó da Ponte, Corumbá, Lins, Campo Grande, Nova Xavantina, Sangradouro, Cuiabá, Barra do Garças e Araçatuba.
Nos últimos anos, destacou-se como Reitor do Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, em Cuiabá, onde conduziu ações de assistência a populações vulneráveis. Em reconhecimento ao seu trabalho, recebeu o título de Cidadão Mato-Grossense em 2022, concedido pela Assembleia Legislativa. Em 2021, assumiu a Paróquia São João Bosco, em Lins, e, em janeiro de 2025, iniciou sua missão na Comunidade Salesiana de Araçatuba.
Sua partida foi profundamente sentida. O diretor da Presença Salesiana em Araçatuba, Pe. Paulo Vendrame, lembrou sua dedicação, humanidade e alegria. Segundo ele, Pe. Dídimo enfrentou, nos últimos meses, um verdadeiro calvário em sua saúde, sempre com firmeza na fé. Era conhecido por seu amor aos jovens, à música, ao samba e pelo carinho que nutria pelo Flamengo.
Sua presença marcante, sua generosidade e seu testemunho evangelizador deixam um legado que permanece vivo na memória de todos que o conheceram. Hoje, sexta-feira (5), a comunidade segue em oração, confiando sua alma ao descanso na paz de Deus, a quem serviu com devoção por toda a vida.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.