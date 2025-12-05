A comunidade salesiana e a Diocese de Araçatuba se despediram, na quinta-feira (4), do Pe. Dídimo de Campos Filho, que morreu na tarde do dia 3 de dezembro, aos 71 anos, após um longo período de enfermidade. O velório foi realizado na Capela São Domingos Sávio, do Colégio Salesiano de Araçatuba, e reuniu familiares, religiosos, ex-alunos e fiéis em um momento de profunda oração e gratidão por sua vida dedicada ao serviço pastoral.

Às 15h30, foi celebrada a missa de corpo presente, presidida pelo Bispo Diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Krzywy. Às 17h, o cortejo seguiu para o Cemitério da Saudade, onde o sacerdote foi sepultado.

Pe. Dídimo dedicou 46 anos à Congregação Salesiana e celebrou 38 anos de sacerdócio. Nascido em Corumbá (MS), em 25 de setembro de 1954, iniciou sua caminhada vocacional em 1975, na Casa Salesiana de Campo Grande. Fez o noviciado em São Carlos (SP), professando seus primeiros votos em 1979, e a profissão perpétua em 1985, em Campo Grande.