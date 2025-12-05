Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (4) na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre José Bonifácio e Ubarana, resultou em duas mortes e deixou outras duas pessoas em estado crítico. Uma criança que estava em um dos carros também precisou ser levada às pressas para atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no sentido sul da rodovia e envolveu dois veículos de passeio, uma Renault Oroch e uma Ford EcoSport, além de um caminhão. As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas.

O motorista da Oroch, que trafegava sozinho, morreu ainda no local. No EcoSport, uma passageira também não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do veículo e a criança que o acompanhava foram socorridos em estado grave e encaminhados para hospitais da região.