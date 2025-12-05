05 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
REGIÃO

Colisão na BR-153 mata duas pessoas e fere outras duas gravemente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Acidente entre dois carros e um caminhão ocorreu entre José Bonifácio e Ubarana
Acidente entre dois carros e um caminhão ocorreu entre José Bonifácio e Ubarana

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (4) na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre José Bonifácio e Ubarana, resultou em duas mortes e deixou outras duas pessoas em estado crítico. Uma criança que estava em um dos carros também precisou ser levada às pressas para atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no sentido sul da rodovia e envolveu dois veículos de passeio, uma Renault Oroch e uma Ford EcoSport, além de um caminhão. As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas.

O motorista da Oroch, que trafegava sozinho, morreu ainda no local. No EcoSport, uma passageira também não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do veículo e a criança que o acompanhava foram socorridos em estado grave e encaminhados para hospitais da região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários