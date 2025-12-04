A Polícia Civil de Birigui identificou a vítima do homicídio registrado na manhã dessa quarta-feira (3), em um terreno baldio da Vila Xavier. O corpo de Felipe de Sousa Teixeira, 33 anos, que havia informado às autoridades ser morador de rua, foi encontrado por volta das 10h45 por moradores da região.

A investigação, conduzida pelo 1º Distrito Policial com apoio da Polícia Militar, levou à prisão em flagrante de um homem de 46 anos, também morador de rua, que possui extenso histórico criminal. Ele foi o único detido. A mulher que o acompanhava foi ouvida e qualificada como testemunha.

Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos no episódio - incluindo a mulher que acompanhava o suspeito - declararam não possuir residência fixa.

Casal é localizado, mas apenas o homem permanece detido