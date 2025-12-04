Com o Natal e o fim de ano se aproximando, o comércio de Araçatuba prepara-se para abrir em horário especial, até as 22h, a fim de explorar o acréscimo de demanda típico da época. A medida busca oferecer mais comodidade ao consumidor e impulsionar as vendas de final de ano. Em paralelo, o comércio de Birigui também adotou calendário especial de funcionamento, com horários ampliados em diversas datas.
A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) definiu o calendário especial de fim de ano, com abertura até 22h entre os dias 12 e 23 de dezembro. Nos sábados 13 e 20, as lojas funcionarão até 18h, enquanto na véspera de Natal (24) o atendimento também seguirá até 18h. Após o feriado, no dia 26, o comércio reabre a partir do meio-dia, retomando gradualmente o fluxo pós-Natal. A ampliação do horário, segundo a entidade, busca atender à demanda crescente e facilitar as compras de última hora.
Já a Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB) também divulgou seu horário especial para o período natalino. A partir de 5 de dezembro, as lojas passam a abrir até 22h, mantendo esse funcionamento prolongado até 23 de dezembro. Já nos sábados 6, 13 e 20, o atendimento será até 16h, mesmo horário adotado para a véspera de Natal (24). No retorno das atividades, dia 26, o comércio estará aberto das 9h às 18h. A entidade reforça que os horários estendidos visam ampliar as oportunidades de venda diante da expectativa positiva para o varejo no fim do ano.
Segundo dados da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), as vendas no varejo paulista registraram crescimento real de 9,3% em 2024, atingindo o recorde histórico de R$ 1,42 trilhão.
Já para o Natal deste ano, a federação preve um aumento de até 9% nas vendas estaduais na comparação com dezembro do ano anterior.
Já a pesquisa estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para as vendas no varejo relacionadas ao Natal projeta um volume de vendas que chega a R$ 72,71 bilhões em 2025, 2,1% maior do que o negociado na mesma data de 2024, quando o faturamento chegou a R$ 71,2 bilhões. Caso a estimativa seja confirmada, 2025 seria o melhor Natal para o comércio desde 2014, quando o varejo movimentou R$ 77,26 bilhões na mesma data.
