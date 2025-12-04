Com o Natal e o fim de ano se aproximando, o comércio de Araçatuba prepara-se para abrir em horário especial, até as 22h, a fim de explorar o acréscimo de demanda típico da época. A medida busca oferecer mais comodidade ao consumidor e impulsionar as vendas de final de ano. Em paralelo, o comércio de Birigui também adotou calendário especial de funcionamento, com horários ampliados em diversas datas.

A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) definiu o calendário especial de fim de ano, com abertura até 22h entre os dias 12 e 23 de dezembro. Nos sábados 13 e 20, as lojas funcionarão até 18h, enquanto na véspera de Natal (24) o atendimento também seguirá até 18h. Após o feriado, no dia 26, o comércio reabre a partir do meio-dia, retomando gradualmente o fluxo pós-Natal. A ampliação do horário, segundo a entidade, busca atender à demanda crescente e facilitar as compras de última hora.

Já a Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB) também divulgou seu horário especial para o período natalino. A partir de 5 de dezembro, as lojas passam a abrir até 22h, mantendo esse funcionamento prolongado até 23 de dezembro. Já nos sábados 6, 13 e 20, o atendimento será até 16h, mesmo horário adotado para a véspera de Natal (24). No retorno das atividades, dia 26, o comércio estará aberto das 9h às 18h. A entidade reforça que os horários estendidos visam ampliar as oportunidades de venda diante da expectativa positiva para o varejo no fim do ano.