04 de dezembro de 2025
HORÁRIO ESPECIAL

Araçatuba abre comércio até as 22h para vendas de Natal

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Birigui
Comércio de Birigui também terá horários estendidos nas festas de fim de ano
Comércio de Birigui também terá horários estendidos nas festas de fim de ano

Com o Natal e o fim de ano se aproximando, o comércio de Araçatuba prepara-se para abrir em horário especial, até as 22h, a fim de explorar o acréscimo de demanda típico da época. A medida busca oferecer mais comodidade ao consumidor e impulsionar as vendas de final de ano. Em paralelo, o comércio de Birigui também adotou calendário especial de funcionamento, com horários ampliados em diversas datas.

A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) definiu o calendário especial de fim de ano, com abertura até 22h entre os dias 12 e 23 de dezembro. Nos sábados 13 e 20, as lojas funcionarão até 18h, enquanto na véspera de Natal (24) o atendimento também seguirá até 18h. Após o feriado, no dia 26, o comércio reabre a partir do meio-dia, retomando gradualmente o fluxo pós-Natal. A ampliação do horário, segundo a entidade, busca atender à demanda crescente e facilitar as compras de última hora.

Já a Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB) também divulgou seu horário especial para o período natalino. A partir de 5 de dezembro, as lojas passam a abrir até 22h, mantendo esse funcionamento prolongado até 23 de dezembro. Já nos sábados 6, 13 e 20, o atendimento será até 16h, mesmo horário adotado para a véspera de Natal (24). No retorno das atividades, dia 26, o comércio estará aberto das 9h às 18h. A entidade reforça que os horários estendidos visam ampliar as oportunidades de venda diante da expectativa positiva para o varejo no fim do ano.

Segundo dados da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), as vendas no varejo paulista registraram crescimento real de 9,3% em 2024, atingindo o recorde histórico de R$ 1,42 trilhão.

Já para o Natal deste ano, a federação preve um aumento de até 9% nas vendas estaduais na comparação com dezembro do ano anterior.

Já a pesquisa estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para as vendas no varejo relacionadas ao Natal projeta um volume de vendas que chega a R$ 72,71 bilhões em 2025, 2,1% maior do que o negociado na mesma data de 2024, quando o faturamento chegou a R$ 71,2 bilhões. Caso a estimativa seja confirmada, 2025 seria o melhor Natal para o comércio desde 2014, quando o varejo movimentou R$ 77,26 bilhões na mesma data.

