Uma ação da Polícia Militar no final da manhã desta sexta-feira (5) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas em um condomínio de prédios localizado no bairro Manuela, em Birigui.
A ocorrência mobilizou equipes da Força Tática após uma denúncia que, inicialmente, apontava possível violência doméstica em um apartamento no bairro Primavera.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais perceberam um forte odor de maconha e ouviram barulhos vindos de dentro do apartamento. Diante da situação suspeita, a equipe optou por entrar imediatamente no imóvel.
No local, o morador foi surpreendido enquanto tentava descartar uma grande quantidade de entorpecente no banheiro. Durante as buscas, os policiais apreenderam mais de meio quilo de maconha, dinheiro em espécie, duas máquinas de cartão, uma balança de precisão, plástico filme e outros materiais utilizados para o preparo e a comercialização das drogas.
O suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Birigui, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil dará sequência às investigações.
