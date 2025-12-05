Uma ação da Polícia Militar no final da manhã desta sexta-feira (5) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas em um condomínio de prédios localizado no bairro Manuela, em Birigui.

A ocorrência mobilizou equipes da Força Tática após uma denúncia que, inicialmente, apontava possível violência doméstica em um apartamento no bairro Primavera.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais perceberam um forte odor de maconha e ouviram barulhos vindos de dentro do apartamento. Diante da situação suspeita, a equipe optou por entrar imediatamente no imóvel.