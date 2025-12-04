Birigui se prepara para comemorar seus 114 anos com uma programação repleta de cultura, tradição e shows gratuitos, organizada pela Prefeitura. Com o tema “Birigui 114 Anos – Valorizando os Talentos da Terra”, as celebrações prometem movimentar a cidade entre os dias 6 e 8 de dezembro.
Cultura japonesa abre as comemorações
No dia 6 de dezembro, às 19h, o Centro de Convenções e Eventos “Anderson Pontes” recebe a 63ª edição do Bon Odori, promovida pela ACENBB. O evento traz danças folclóricas japonesas, apresentações temáticas e uma ampla praça de alimentação com pratos típicos.
A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.
Desfile histórico e grandes atrações no dia 7
No domingo, 7 de dezembro, dia oficial do aniversário da cidade, o Parque do Povo será palco do tradicional desfile a partir das 18h.
Alunos das Escolas Municipais voltam a apresentar suas fanfarras, retomadas em 2025 pela Secretaria de Educação. A programação inclui ainda apresentações da FACMOL, de Pereira Barreto — com apoio do Supermercado Proença — e a encantadora Parada Mágica de Natal, trazendo clima festivo para todas as idades.
A noite segue com show gratuito da dupla sertaneja raiz Rodrigues Viola e Henrique, apresentação realizada por meio da APAA e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, sem custos para o município. O show será a principal atração do Domingo É Dia de Feira – Especial de Aniversário, que contará também com praça de alimentação.
Transporte gratuito para a população
Para garantir o acesso de todos, a Secretaria de Mobilidade Urbana disponibilizará transporte coletivo gratuito no dia 7, com saída dos bairros a partir das 16h30 e retorno após o término das atrações, a partir das 22h15.
Festa popular no feriado de 8 de dezembro
As comemorações continuam no feriado municipal de 8 de dezembro, Dia da Padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição e data da emancipação político-administrativa de Birigui.
A partir das 17h, o Parque do Povo receberá brinquedos gratuitos, trenzinho para as crianças, praça de alimentação e dois grandes shows:
– Erick Mariano, revelação do sertanejo universitário;
– Gabriel e Santiago, dupla que também se apresenta sem custo ao município.
Os artistas decidiram presentear Birigui com as apresentações.
'Valorizando os Talentos da Terra'
A prefeita Samanta Borini destaca que o objetivo é promover uma festa verdadeiramente popular. Sobre o slogan oficial, ela afirma que a proposta é celebrar aquilo que Birigui tem de mais valioso: o seu povo, seus talentos e sua identidade.
As comemorações prometem reunir milhares de moradores e visitantes em um fim de semana de cultura, tradição e alegria coletiva.
