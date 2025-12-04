Birigui se prepara para comemorar seus 114 anos com uma programação repleta de cultura, tradição e shows gratuitos, organizada pela Prefeitura. Com o tema “Birigui 114 Anos – Valorizando os Talentos da Terra”, as celebrações prometem movimentar a cidade entre os dias 6 e 8 de dezembro.

Cultura japonesa abre as comemorações

No dia 6 de dezembro, às 19h, o Centro de Convenções e Eventos “Anderson Pontes” recebe a 63ª edição do Bon Odori, promovida pela ACENBB. O evento traz danças folclóricas japonesas, apresentações temáticas e uma ampla praça de alimentação com pratos típicos.

A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Desfile histórico e grandes atrações no dia 7