A mulher que havia sido atropelada junto com o filho de 3 anos por um motorista embriagado, após ele subir na calçada em frente a um bar de Promissão, morreu na tarde desta terça-feira (2).

Marcela Benedito Paulucci, de 38 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Promissão desde o acidente. A unidade confirmou o falecimento pouco depois das 16h, após a paciente sofrer uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação, o estado foi considerado irreversível. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Lins, onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado à família.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava claros sinais de embriaguez. Ao ser orientado a sair do veículo, teve dificuldade de se manter em pé e precisou se apoiar na caminhonete. Ele admitiu que havia consumido bebida alcoólica enquanto assistia à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O condutor recusou o teste do bafômetro e foi levado ao plantão policial.