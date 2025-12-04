04 de dezembro de 2025
PROMISSÃO

Morre mulher atropelada por motorista bêbado que subiu na calçada

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Marcela Benedito Paulucci, de 38 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Promissão
Marcela Benedito Paulucci, de 38 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Promissão

A mulher que havia sido atropelada junto com o filho de 3 anos por um motorista embriagado, após ele subir na calçada em frente a um bar de Promissão, morreu na tarde desta terça-feira (2).

Marcela Benedito Paulucci, de 38 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Promissão desde o acidente. A unidade confirmou o falecimento pouco depois das 16h, após a paciente sofrer uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação, o estado foi considerado irreversível. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Lins, onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado à família.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava claros sinais de embriaguez. Ao ser orientado a sair do veículo, teve dificuldade de se manter em pé e precisou se apoiar na caminhonete. Ele admitiu que havia consumido bebida alcoólica enquanto assistia à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O condutor recusou o teste do bafômetro e foi levado ao plantão policial.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção e embriaguez ao volante. Após audiência de custódia realizada no domingo (30), conquistou liberdade provisória mediante pagamento de fiança de R$ 15 mil.

Com a morte de Marcela, a Polícia Civil informou que a investigação será reclassificada para homicídio, e o caso poderá incluir análise de dolo eventual.

