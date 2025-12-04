A mulher que havia sido atropelada junto com o filho de 3 anos por um motorista embriagado, após ele subir na calçada em frente a um bar de Promissão, morreu na tarde desta terça-feira (2).
Marcela Benedito Paulucci, de 38 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Promissão desde o acidente. A unidade confirmou o falecimento pouco depois das 16h, após a paciente sofrer uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação, o estado foi considerado irreversível. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Lins, onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado à família.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava claros sinais de embriaguez. Ao ser orientado a sair do veículo, teve dificuldade de se manter em pé e precisou se apoiar na caminhonete. Ele admitiu que havia consumido bebida alcoólica enquanto assistia à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O condutor recusou o teste do bafômetro e foi levado ao plantão policial.
O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção e embriaguez ao volante. Após audiência de custódia realizada no domingo (30), conquistou liberdade provisória mediante pagamento de fiança de R$ 15 mil.
Com a morte de Marcela, a Polícia Civil informou que a investigação será reclassificada para homicídio, e o caso poderá incluir análise de dolo eventual.
