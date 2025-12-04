Uma explosão ocorrida nesta quarta-feira (3) em uma indústria de móveis de Mirassol deixou um trabalhador morto e outros dois funcionários feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas na área externa da empresa.
A ocorrência teve início enquanto um funcionário realizava a manutenção de um sistema de aspiração de pó instalado em um silo de contenção de serragem. Durante a troca do filtro de ar, responsável por receber e direcionar a poeira coletada, houve a explosão que lançou o operador para fora da estrutura.
A vítima, um homem de 46 anos, sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos.
O sistema de aspiração tinha a função de manter a qualidade do ar na linha de produção, levando o pó para filtros específicos antes de ser encaminhado a outra empresa para reciclagem.
Outros dois trabalhadores, uma mulher de 40 anos e um homem de 39, foram feridos por estilhaços de vidro e encaminhados às UPAs de Mirassol. O estado de saúde deles não foi informado. Uma idosa que testemunhou o acidente passou mal e também precisou de atendimento.
Os bombeiros informaram que o estabelecimento estava regularizado e possuía Auto de Vistoria (AVCB) válido até setembro de 2026. A área afetada foi isolada para perícia, e a Defesa Civil confirmou que não houve danos estruturais na edificação.
Funcionários da empresa foram dispensados após o incidente. A direção da Gelius, responsável pela fábrica, afirmou que não irá comentar o caso por enquanto.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.