Uma explosão ocorrida nesta quarta-feira (3) em uma indústria de móveis de Mirassol deixou um trabalhador morto e outros dois funcionários feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas na área externa da empresa.

A ocorrência teve início enquanto um funcionário realizava a manutenção de um sistema de aspiração de pó instalado em um silo de contenção de serragem. Durante a troca do filtro de ar, responsável por receber e direcionar a poeira coletada, houve a explosão que lançou o operador para fora da estrutura.

A vítima, um homem de 46 anos, sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos.