04 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Explosão em fábrica de móveis mata funcionário e fere dois

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente ocorreu em Mirassol, após explosão em silo de serragem
Acidente ocorreu em Mirassol, após explosão em silo de serragem

Uma explosão ocorrida nesta quarta-feira (3) em uma indústria de móveis de Mirassol deixou um trabalhador morto e outros dois funcionários feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas na área externa da empresa.

A ocorrência teve início enquanto um funcionário realizava a manutenção de um sistema de aspiração de pó instalado em um silo de contenção de serragem. Durante a troca do filtro de ar, responsável por receber e direcionar a poeira coletada, houve a explosão que lançou o operador para fora da estrutura.

A vítima, um homem de 46 anos, sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos.

O sistema de aspiração tinha a função de manter a qualidade do ar na linha de produção, levando o pó para filtros específicos antes de ser encaminhado a outra empresa para reciclagem.

Outros dois trabalhadores, uma mulher de 40 anos e um homem de 39, foram feridos por estilhaços de vidro e encaminhados às UPAs de Mirassol. O estado de saúde deles não foi informado. Uma idosa que testemunhou o acidente passou mal e também precisou de atendimento.

Os bombeiros informaram que o estabelecimento estava regularizado e possuía Auto de Vistoria (AVCB) válido até setembro de 2026. A área afetada foi isolada para perícia, e a Defesa Civil confirmou que não houve danos estruturais na edificação.

Funcionários da empresa foram dispensados após o incidente. A direção da Gelius, responsável pela fábrica, afirmou que não irá comentar o caso por enquanto.

