Um homicídio de extrema violência mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (3), em Birigui. Um homem foi encontrado morto em um terreno baldio na Rua XV de Novembro, Vila Xavier, com o crânio esmagado, possivelmente por golpes de uma pedra de grande porte deixada ao lado do corpo, ainda com manchas de sangue.
A ocorrência foi apresentada pela equipe composta pelo 1º Sgt PM Souza e Cb PM Cacuri, com apoio dos policiais Cb PM Ilan e Sd PM André Luis. O caso foi registrado como homicídio doloso, em flagrante.
Local usado por usuários e entrada de trio momentos antes
Segundo populares, que preferiram não se identificar, o terreno é conhecido como ponto de consumo de drogas. Minutos antes do crime, testemunhas viram a vítima entrando no local acompanhada de um casal. Houve uma breve discussão antes de desaparecerem entre a vegetação.
As descrições iniciais apontavam para uma mulher magra, trajando preto, e um homem vestindo calça clara e camiseta amarela. Imagens de câmeras próximas confirmaram a presença dos dois suspeitos, reforçando a linha de investigação.
Captura da mulher
Durante patrulhamento, a equipe encontrou, no cruzamento da Rua São Francisco com a Rua São Benedito, na Vila Bandeirante, uma mulher com as mesmas características vistas nas gravações. Na busca pessoal, nada ilícito foi localizado, mas ela admitiu ter estado no terreno durante a discussão. A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida sem algemas.
Prisão do homem e peça-chave
A mulher indicou ainda o local onde o comparsa poderia estar. A poucos quarteirões dali, em um terreno baldio na Rua Estados Unidos, os policiais encontraram o homem deitado. Ele apresentava as mesmas características corporais do indivíduo filmado, embora estivesse com outra camiseta.
Próximo a ele havia uma mochila. Dentro dela, os militares localizaram uma blusa azul com manchas de sangue, compatível com a peça usada pelo suspeito nas imagens. A camiseta amarela, vista nas gravações, não foi encontrada. Em razão do risco de fuga, o homem foi algemado, conforme determina a Súmula Vinculante nº 11.
A vida pregressa do autor inclui passagens pelos crimes previstos nos artigos 157, 16 e 163 do Código Penal.
Prisões confirmadas
Os dois foram levados ao 1º Distrito Policial de Birigui, onde o delegado Ícaro Oliveira Borges confirmou as prisões em flagrante e registrou o caso como homicídio qualificado. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames periciais, antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento. O caso segue em investigação.
