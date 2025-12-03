Um homicídio de extrema violência mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (3), em Birigui. Um homem foi encontrado morto em um terreno baldio na Rua XV de Novembro, Vila Xavier, com o crânio esmagado, possivelmente por golpes de uma pedra de grande porte deixada ao lado do corpo, ainda com manchas de sangue.

A ocorrência foi apresentada pela equipe composta pelo 1º Sgt PM Souza e Cb PM Cacuri, com apoio dos policiais Cb PM Ilan e Sd PM André Luis. O caso foi registrado como homicídio doloso, em flagrante.

Local usado por usuários e entrada de trio momentos antes

Segundo populares, que preferiram não se identificar, o terreno é conhecido como ponto de consumo de drogas. Minutos antes do crime, testemunhas viram a vítima entrando no local acompanhada de um casal. Houve uma breve discussão antes de desaparecerem entre a vegetação.