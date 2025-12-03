03 de dezembro de 2025
VEÍCULO RECUPERADO

GCM encontra carro furtado ligado a crime em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo furtado foi localizado pela Guarda Municipal de Araçatuba
Veículo furtado foi localizado pela Guarda Municipal de Araçatuba

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba localizou, na manhã desta quarta-feira (3), um Fiat Uno vermelho abandonado entre árvores durante patrulhamento preventivo na Avenida Água Funda, no Jardim do Trevo.

Após consulta, foi confirmado que o automóvel havia sido furtado e que, conforme apurado pela Polícia Civil, o mesmo carro foi utilizado na madrugada de terça-feira (2) em um furto a um estabelecimento comercial na Avenida Governador Mário Covas.

A perícia técnica esteve no local e realizou os levantamentos necessários. O proprietário foi comunicado, compareceu e acompanhou a apresentação do veículo no distrito policial, onde as medidas legais foram formalizadas. Após os procedimentos, o carro foi restituído.

