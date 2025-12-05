A Polícia Militar que atua pelo programa Atividade Delegada prepara, para a próxima semana, uma operação específica de fiscalização em Andradina, com foco no combate a motocicletas que circulam com escapamentos adulterados ou produzindo ruído acima do permitido. A iniciativa contará com equipes motorizadas e será direcionada aos condutores que vêm causando transtornos e incomodando moradores em diferentes regiões da cidade.

O subsecretário de Segurança Pública, Rogério Fagundes Vilhalva, explicou que a decisão foi motivada pelo grande volume de reclamações recebidas de moradores, comerciantes e unidades de saúde. Segundo ele, o barulho provocado por motos irregulares tem se tornado um problema frequente, e a intensificação das ações de fiscalização busca atender diretamente a essas demandas.

A perturbação do sossego configura infração de trânsito grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. A penalidade é aplicada quando o condutor é flagrado utilizando descarga livre ou escapamento modificado, defeituoso ou inoperante, resultando em ruído acima do permitido pela legislação. Nesses casos, o veículo pode ser retido até que seja regularizado, exigindo a troca do escapamento por um modelo original ou certificado pelo Inmetro.