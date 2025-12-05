Um homem de 35 anos, identificado como Tiago de Lima Castelão Naia, foi encontrado morto no começo da noite desta quinta-feira (4) dentro da residência onde vivia, no Jardim do Lago, em Birigui. A Polícia Militar foi chamada depois que familiares receberam um alerta do pai da vítima, preocupado com o desaparecimento do filho.

De acordo com informações levantadas no local, o proprietário da empresa onde Tiago trabalhava procurou a família relatando que o funcionário estava há pelo menos dois dias sem comparecer ao serviço. Diante da situação, parentes foram até o imóvel, na rua Francisco García Vera, e acionaram a PM.

Ao entrarem na casa, os policiais localizaram o morador já sem vida. O local foi preservado para a realização da perícia, que, em um primeiro momento, constatou a ausência de sinais de arrombamento, violência ou qualquer evidência de crime.