JARDIM DO LAGO

Homem de 35 anos é achado morto dentro de casa  em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi localizada por familiares após dois dias sem dar notícias
Vítima foi localizada por familiares após dois dias sem dar notícias

Um homem de 35 anos, identificado como Tiago de Lima Castelão Naia, foi encontrado morto no começo da noite desta quinta-feira (4) dentro da residência onde vivia, no Jardim do Lago, em Birigui. A Polícia Militar foi chamada depois que familiares receberam um alerta do pai da vítima, preocupado com o desaparecimento do filho.

De acordo com informações levantadas no local, o proprietário da empresa onde Tiago trabalhava procurou a família relatando que o funcionário estava há pelo menos dois dias sem comparecer ao serviço. Diante da situação, parentes foram até o imóvel, na rua Francisco García Vera, e acionaram a PM.

Ao entrarem na casa, os policiais localizaram o morador já sem vida. O local foi preservado para a realização da perícia, que, em um primeiro momento, constatou a ausência de sinais de arrombamento, violência ou qualquer evidência de crime.

Após os trabalhos iniciais, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames necroscópicos para esclarecer a causa da morte, antes da liberação para velório e sepultamento.

