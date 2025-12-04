04 de dezembro de 2025
BURITAMA

Casal se fere em briga com faca em noite tensa

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan | Folha da Região
Plantão Policial de Birigui registra caso de violência doméstica; envolvidos foram ouvidos e liberados após atendimento e apreensão da faca utilizada
Plantão Policial de Birigui registra caso de violência doméstica; envolvidos foram ouvidos e liberados após atendimento e apreensão da faca utilizada

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes policiais na noite desta quarta-feira (3), em Buritama. O caso foi registrado por volta das 21h22 na Rua General Glicério, onde um casal acabou se ferindo durante uma discussão.

Segundo informações, a mulher relatou que, após um desentendimento, passou a rasgar as roupas do companheiro utilizando uma faca. O homem, ao tentar retirar o objeto das mãos dela, acabou ferido no braço. Pouco depois, o Centro de Operações da Polícia Militar informou que um indivíduo havia dado entrada no Pronto-Socorro Municipal com um corte, sendo identificado como o mesmo envolvido no conflito.

Após atendimento médico e retorno ao local dos fatos, o delegado plantonista avaliou a situação, dispensou a perícia e colheu as primeiras informações. A mulher também foi encaminhada ao pronto atendimento, onde recebeu cuidados e foi liberada.

Os envolvidos foram apresentados no Plantão Policial de Birigui, onde o caso foi registrado como “violência doméstica / lesão corporal recíproca”. A faca utilizada na discussão foi apreendida. Ambos foram ouvidos e liberados, permanecendo o caso sob responsabilidade da Polícia Civil.

