Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes policiais na noite desta quarta-feira (3), em Buritama. O caso foi registrado por volta das 21h22 na Rua General Glicério, onde um casal acabou se ferindo durante uma discussão.

Segundo informações, a mulher relatou que, após um desentendimento, passou a rasgar as roupas do companheiro utilizando uma faca. O homem, ao tentar retirar o objeto das mãos dela, acabou ferido no braço. Pouco depois, o Centro de Operações da Polícia Militar informou que um indivíduo havia dado entrada no Pronto-Socorro Municipal com um corte, sendo identificado como o mesmo envolvido no conflito.

Após atendimento médico e retorno ao local dos fatos, o delegado plantonista avaliou a situação, dispensou a perícia e colheu as primeiras informações. A mulher também foi encaminhada ao pronto atendimento, onde recebeu cuidados e foi liberada.