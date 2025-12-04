Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes policiais na noite desta quarta-feira (3), em Buritama. O caso foi registrado por volta das 21h22 na Rua General Glicério, onde um casal acabou se ferindo durante uma discussão.
Segundo informações, a mulher relatou que, após um desentendimento, passou a rasgar as roupas do companheiro utilizando uma faca. O homem, ao tentar retirar o objeto das mãos dela, acabou ferido no braço. Pouco depois, o Centro de Operações da Polícia Militar informou que um indivíduo havia dado entrada no Pronto-Socorro Municipal com um corte, sendo identificado como o mesmo envolvido no conflito.
Após atendimento médico e retorno ao local dos fatos, o delegado plantonista avaliou a situação, dispensou a perícia e colheu as primeiras informações. A mulher também foi encaminhada ao pronto atendimento, onde recebeu cuidados e foi liberada.
Os envolvidos foram apresentados no Plantão Policial de Birigui, onde o caso foi registrado como “violência doméstica / lesão corporal recíproca”. A faca utilizada na discussão foi apreendida. Ambos foram ouvidos e liberados, permanecendo o caso sob responsabilidade da Polícia Civil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.