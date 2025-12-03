A Prefeitura de Luiziânia, está com inscrições abertas para um novo concurso público que contempla cargos de diferentes níveis de escolaridade. O edital nº 03/2025 disponibiliza vagas efetivas para candidatos com formação fundamental, média e superior, com salários que chegam a R$ 3.652,20.

O processo seletivo está sob responsabilidade do Instituto Império Assessoria e Concursos e contará com prova objetiva para todos os concorrentes. Além disso, haverá prova prática para funções específicas e análise de títulos para o cargo de Professor PEB I.

De acordo com o edital, cinco vagas imediatas foram abertas para Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Assistente Social, Motorista, Pedreiro e Professor PEB I – Educação Infantil (0 a 3 anos).