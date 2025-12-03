A Prefeitura de Luiziânia, está com inscrições abertas para um novo concurso público que contempla cargos de diferentes níveis de escolaridade. O edital nº 03/2025 disponibiliza vagas efetivas para candidatos com formação fundamental, média e superior, com salários que chegam a R$ 3.652,20.
O processo seletivo está sob responsabilidade do Instituto Império Assessoria e Concursos e contará com prova objetiva para todos os concorrentes. Além disso, haverá prova prática para funções específicas e análise de títulos para o cargo de Professor PEB I.
De acordo com o edital, cinco vagas imediatas foram abertas para Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Assistente Social, Motorista, Pedreiro e Professor PEB I – Educação Infantil (0 a 3 anos).
Os vencimentos variam entre R$ 1.739,87 e R$ 3.652,20. A carga horária semanal será de 30 horas para Professor PEB I e de 40 horas para as demais funções. As exigências incluem desde ensino fundamental até formação superior, além de requisitos adicionais, como CNH categoria D para Motorista e curso específico para Agente Comunitário de Saúde. Para o cargo de Professor, é necessária Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para Educação Infantil.
Inscrições
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Império, entre os dias 1º e 11 de dezembro de 2025. As taxas variam de R$ 35 a R$ 80, conforme o nível de escolaridade. Candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção dentro dos critérios estabelecidos pelo edital.
Etapas da seleção
A prova objetiva será aplicada no próprio município de Luiziânia no dia 18 de janeiro de 2026, com 20 a 25 questões, dependendo do cargo. Para Motorista e Pedreiro, também haverá prova prática. Já para Professor PEB I, está prevista avaliação de títulos.
O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Informações completas, incluindo o edital, podem ser consultadas no site oficial da banca organizadora.
