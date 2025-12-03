A Polícia Civil apura a conduta de um estudante de 18 anos suspeito de ter se apropriado do dinheiro arrecadado para custear a festa de formatura de alunos do ensino médio de uma escola estadual em Clementina.
De acordo com o delegado responsável pela investigação, o jovem, por ser maior de idade, abriu uma conta bancária para centralizar os pagamentos feitos pelos colegas. A quantia total recolhida chegou a R$ 37 mil. A defesa do estudante ainda não foi localizada.
Conforme informações, a diretora da Escola Maria de Fátima Gomes Alves acompanhou o aluno até a agência bancária e, ao verificar o saldo, descobriu que restavam apenas R$ 2,3 mil na conta utilizada para a arrecadação.
O delegado também relatou que o estudante deixou de frequentar a escola com regularidade nos últimos dias. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo crime de apropriação indébita. O jovem foi ouvido e negou ter cometido irregularidades. Após o depoimento, foi liberado. Outros integrantes da comissão de formatura também prestaram esclarecimentos.
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que, ao tomar conhecimento do caso, a gestão escolar entrou em contato com pais e responsáveis para prestar apoio e orientar os alunos envolvidos.
