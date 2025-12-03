A Polícia Civil apura a conduta de um estudante de 18 anos suspeito de ter se apropriado do dinheiro arrecadado para custear a festa de formatura de alunos do ensino médio de uma escola estadual em Clementina.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, o jovem, por ser maior de idade, abriu uma conta bancária para centralizar os pagamentos feitos pelos colegas. A quantia total recolhida chegou a R$ 37 mil. A defesa do estudante ainda não foi localizada.

Conforme informações, a diretora da Escola Maria de Fátima Gomes Alves acompanhou o aluno até a agência bancária e, ao verificar o saldo, descobriu que restavam apenas R$ 2,3 mil na conta utilizada para a arrecadação.