04 de dezembro de 2025
APREENSÃO

Roubo no centro de Birigui termina com adolescente detido

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Roupas utilizadas pelo adolescente ajudaram na identificação; imagens e buscas levaram à detenção do suspeito
Um adolescente foi detido na noite desta quarta-feira (3) após o roubo a um estabelecimento comercial localizado na Rua Conselheiro Antônio Prado, na região central de Birigui. A ação criminosa ocorreu por volta das 23h10 e mobilizou diversas equipes policiais.

A vítima, que trabalhava no local, relatou que dois indivíduos — um deles armado — anunciaram o roubo e subtraíram dinheiro, dois celulares e cartões de crédito. As imagens do sistema de monitoramento auxiliaram na identificação dos suspeitos.

Durante buscas pelo bairro João Crevelaro, as equipes localizaram um adolescente cujas roupas coincidiam com as utilizadas no crime. Ao ser abordado, ele confessou o envolvimento, afirmando que atuou como olheiro no assalto. O jovem também apresentou as vestimentas usadas e um simulacro de arma empregado na ação.

Ele ainda apontou a participação de outros indivíduos, que não foram encontrados mesmo após diligências extensas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o caso foi registrado como ato infracional de roubo. O adolescente permaneceu à disposição da Justiça e posteriormente foi encaminhado à Fundação CASA. A polícia segue investigando para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

