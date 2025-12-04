Um adolescente foi detido na noite desta quarta-feira (3) após o roubo a um estabelecimento comercial localizado na Rua Conselheiro Antônio Prado, na região central de Birigui. A ação criminosa ocorreu por volta das 23h10 e mobilizou diversas equipes policiais.

A vítima, que trabalhava no local, relatou que dois indivíduos — um deles armado — anunciaram o roubo e subtraíram dinheiro, dois celulares e cartões de crédito. As imagens do sistema de monitoramento auxiliaram na identificação dos suspeitos.

Durante buscas pelo bairro João Crevelaro, as equipes localizaram um adolescente cujas roupas coincidiam com as utilizadas no crime. Ao ser abordado, ele confessou o envolvimento, afirmando que atuou como olheiro no assalto. O jovem também apresentou as vestimentas usadas e um simulacro de arma empregado na ação.