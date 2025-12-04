Durante a manhã desta quinta-feira (4), a Operação Impacto resultou em duas prisões por tráfico de drogas no interior de um ônibus abordado pelo Tático Ostensivo Rodoviário, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 298, em Penápolis.

A equipe policial fiscalizava um coletivo Mercedes-Benz/MPolo Paradiso quando identificou situações suspeitas entre os passageiros. A primeira mulher, de 29 anos, sentada na poltrona 44, transportava junto ao corpo 50 tabletes de haxixe, totalizando 6 kg da droga, além de R$ 1.186,00 em dinheiro. Ela possui antecedentes pelo artigo 155 do Código Penal.

Na mesma abordagem, outra passageira, de 20 anos, sem registros criminais, foi flagrada na poltrona 34 carregando 46 tabletes de haxixe presos ao corpo, somando 5 kg da substância, além de R$ 714,00.