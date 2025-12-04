04 de dezembro de 2025
PENÁPOLIS

Duas mulheres são presas com 11 kg de haxixe na SP-425

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Duas mulheres foram presas com 96 tabletes de haxixe durante fiscalização da Operação Impacto, em Penápolis; droga estava presa ao corpo das suspeitas
Durante a manhã desta quinta-feira (4), a Operação Impacto resultou em duas prisões por tráfico de drogas no interior de um ônibus abordado pelo Tático Ostensivo Rodoviário, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 298, em Penápolis.

A equipe policial fiscalizava um coletivo Mercedes-Benz/MPolo Paradiso quando identificou situações suspeitas entre os passageiros. A primeira mulher, de 29 anos, sentada na poltrona 44, transportava junto ao corpo 50 tabletes de haxixe, totalizando 6 kg da droga, além de R$ 1.186,00 em dinheiro. Ela possui antecedentes pelo artigo 155 do Código Penal.

Na mesma abordagem, outra passageira, de 20 anos, sem registros criminais, foi flagrada na poltrona 34 carregando 46 tabletes de haxixe presos ao corpo, somando 5 kg da substância, além de R$ 714,00.

Ao todo, foram apreendidos 96 tabletes de haxixe, totalizando 11 kg, além de R$ 1.900,00 em espécie. As duas mulheres receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Penápolis, onde os flagrantes foram formalizados. Elas permaneceram detidas à disposição da Justiça.

