A manhã desta quinta-feira (4) marcou mais um avanço no combate ao crime organizado em São Paulo. Equipes da DEIC/DEINTER 10 deflagraram a Operação Easter Egg, cumprindo mandados de busca, apreensão e prisão temporária na Capital e nas cidades de Guarulhos e Arujá.

A ação decorre de investigação sobre um grupo criminoso altamente estruturado, envolvido em estelionatos e no desvio de cargas de alto valor. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava de forma articulada em vários municípios, incluindo a região Noroeste Paulista.

As apurações indicam que os envolvidos usavam identidades falsas, empresas de fachada e documentação manipulada para enganar transportadoras. Por meio de fraudes sofisticadas, desviavam cargas que depois eram ocultadas e distribuídas clandestinamente. Sete boletins de ocorrência já foram registrados.