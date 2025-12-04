A manhã desta quinta-feira (4) marcou mais um avanço no combate ao crime organizado em São Paulo. Equipes da DEIC/DEINTER 10 deflagraram a Operação Easter Egg, cumprindo mandados de busca, apreensão e prisão temporária na Capital e nas cidades de Guarulhos e Arujá.
A ação decorre de investigação sobre um grupo criminoso altamente estruturado, envolvido em estelionatos e no desvio de cargas de alto valor. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava de forma articulada em vários municípios, incluindo a região Noroeste Paulista.
As apurações indicam que os envolvidos usavam identidades falsas, empresas de fachada e documentação manipulada para enganar transportadoras. Por meio de fraudes sofisticadas, desviavam cargas que depois eram ocultadas e distribuídas clandestinamente. Sete boletins de ocorrência já foram registrados.
Nas diligências desta quinta-feira, os policiais apreenderam treze celulares, três notebooks, documentos diversos, duas máquinas conhecidas como “Frozen” e um sim/card, todo o material destinado ao Instituto de Criminalística.
Também foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária contra L.A.M., C.M. da S., S.C.D., B., J. da S. C. e A. C. C., que foram conduzidos ao DEIC para formalização das capturas.
A investigação segue em andamento. Em novembro, equipes da 1ª DIG já haviam frustrado o desvio de uma carga de fraldas avaliada em mais de R$ 200 mil, crime associado ao mesmo grupo agora investigado na Operação Easter Egg.
