A Escola Municipal "Frei Fernando Maria", em Coroados, realizou nesta quarta-feira (3) a formatura de 79 alunos do Proerd, em uma cerimônia emocionante que lotou a quadra da unidade escolar e reuniu familiares, professores, autoridades municipais e representantes da Polícia Militar.
Entre as autoridades presentes, estavam o vice-prefeito César Augusto Jost Ferreira; a secretária municipal de Educação, Cibelli Fabricio Ferreira Cardoso; a vereadora Cláudia Slaves e o vereador Gil da Lú. A Polícia Militar foi representada pela CB Edinéia, que auxiliou nas aulas, e pelo subtenente Ricardo, representando o capitão Lugão, da 4ª Cia de Birigui.
A cerimônia celebrou a conclusão do programa pelos alunos dos 5º anos, das professoras Renata Miranda Lorenzetti (5º A), Simone Rodrigues (5º B), Luciana Dalbello (5º C) e Linda Cristina Costa (5º D). O juramento do Proerd foi conduzido pela aluna Allycia Pedrosa de Amarães, do 5º ano A.
O vice-prefeito fez uso da palavra e parabenizou os formandos, destacando o compromisso da escola com a formação cidadã. Ele também elogiou o trabalho do CB Ruivo, instrutor do Proerd em Coroados, no ano de 2025.
Um dos momentos mais esperados foi a entrega dos certificados, feita pelos professores e pelo instrutor. A cerimônia também premiou as quatro melhores redações, cujos autores receberam medalhas e bicicletas doadas por empresas parceiras da Prefeitura Municipal de Coroados. Os vencedores foram:
• Isabelly Alves Nunes (5º A)
• Miguel Henrique dos Santos Montagneiro (5º B)
• Ketlyn Passos Garcia de Oliveira (5º C)
• Anne Mirella Dias Costa (5º D)
As doações foram feitas por SSOIL, Açomix, Gramatura, Edielson, Dos Anjos, Mercado São Pedro e Zanini.
A diretora Nayara Agateli agradeceu aos alunos, ao CB Ruivo e a toda equipe escolar pelo empenho ao longo de 2025. Em seguida, o aluno Arthur Claudino, do 5º ano B, leu uma homenagem ao instrutor, entregando-lhe um mimo em reconhecimento ao trabalho realizado.
Antes do encerramento, o mascote Daren animou o público, que cantou junto o tema oficial do Proerd. Os formandos receberam lembranças oferecidas pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura Municipal de Coroados. A noite terminou com todos reunidos entoando a música “Raridade”, de Anderson Freire, em clima de celebração e conquista.
