A Escola Municipal "Frei Fernando Maria", em Coroados, realizou nesta quarta-feira (3) a formatura de 79 alunos do Proerd, em uma cerimônia emocionante que lotou a quadra da unidade escolar e reuniu familiares, professores, autoridades municipais e representantes da Polícia Militar.

Entre as autoridades presentes, estavam o vice-prefeito César Augusto Jost Ferreira; a secretária municipal de Educação, Cibelli Fabricio Ferreira Cardoso; a vereadora Cláudia Slaves e o vereador Gil da Lú. A Polícia Militar foi representada pela CB Edinéia, que auxiliou nas aulas, e pelo subtenente Ricardo, representando o capitão Lugão, da 4ª Cia de Birigui.

A cerimônia celebrou a conclusão do programa pelos alunos dos 5º anos, das professoras Renata Miranda Lorenzetti (5º A), Simone Rodrigues (5º B), Luciana Dalbello (5º C) e Linda Cristina Costa (5º D). O juramento do Proerd foi conduzido pela aluna Allycia Pedrosa de Amarães, do 5º ano A.