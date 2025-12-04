A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (3), um homem apontado como integrante de uma organização criminosa responsável por aplicar golpes do “bilhete premiado” em diversas regiões do Estado. A ação faz parte da Operação Bilhete Premiado (“Fabula Impostoris”), deflagrada pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (3ª DIG) do DEIC.
O suspeito foi localizado em um hotel de Campinas. De acordo com as investigações, ele se preparava para dar continuidade aos golpes, utilizando documentos e identidades falsas. No local, os policiais encontraram materiais que comprovam a intenção de novos crimes. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso.
A Polícia Civil também busca a esposa do detido, que está foragida da Justiça e é apontada como participante ativa do mesmo esquema criminoso.
Casal já era alvo de mandado de busca na capital
Antes da prisão, equipes da 3ª DIG cumpriram mandado de busca na residência do casal, na capital paulista. No imóvel, foram apreendidos diversos objetos relacionados ao golpe, reforçando a estrutura organizada da ação criminosa.
Golpe contra idosa motivou avanço das investigações
O inquérito que originou a operação teve início após um golpe aplicado em 7 de julho deste ano, em Mirandópolis, região de Araçatuba. Na ocasião, uma idosa foi abordada por dois irmãos - um deles já preso temporariamente - que diziam possuir um bilhete de loteria supostamente premiado.
A dupla convenceu a vítima a “ajudá-los” a receber o prêmio, justificando que, por motivos religiosos, um deles não poderia sacar o valor. Em seguida, levaram a idosa até uma agência bancária e a orientaram a mentir ao gerente. Ela foi coagida a realizar uma transferência via TED de R$ 70 mil para um terceiro integrante da quadrilha.
Quadrilha com histórico de estelionatos
Com base em imagens de segurança, análises de sistemas policiais e comparações com registros de golpes semelhantes, a Polícia Civil conseguiu identificar todos os envolvidos no esquema, que possuem longo histórico em crimes de estelionato.
A investigação segue em andamento para apurar conexões da quadrilha com outras ocorrências no Estado e em diferentes regiões do país.
