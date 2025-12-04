A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (3), um homem apontado como integrante de uma organização criminosa responsável por aplicar golpes do “bilhete premiado” em diversas regiões do Estado. A ação faz parte da Operação Bilhete Premiado (“Fabula Impostoris”), deflagrada pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (3ª DIG) do DEIC.

O suspeito foi localizado em um hotel de Campinas. De acordo com as investigações, ele se preparava para dar continuidade aos golpes, utilizando documentos e identidades falsas. No local, os policiais encontraram materiais que comprovam a intenção de novos crimes. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

A Polícia Civil também busca a esposa do detido, que está foragida da Justiça e é apontada como participante ativa do mesmo esquema criminoso.

Casal já era alvo de mandado de busca na capital