Birigui viveu uma noite de celebração e avanço na saúde pública com a formatura dos profissionais que concluíram o curso técnico “Mais Saúde com Agente”, programa nacional de capacitação voltado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).
O projeto, resultado da parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o CONASEMS, tem como objetivo fortalecer o SUS por meio da formação técnica desses trabalhadores, que atuam diretamente na linha de frente do cuidado à população.
A capacitação amplia conhecimentos, aprimora habilidades e reforça o papel estratégico dos agentes na atenção primária e na vigilância em saúde — áreas essenciais para prevenção, orientação e suporte diário às famílias biriguienses.
Cerimônia marcada por emoção e reconhecimento
A formatura ocorreu na noite de segunda-feira (1º), no auditório da ETEC “Dr. Renato Cordeiro”, reunindo formandos, autoridades e familiares. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, Giseli Debortoli, chefe da Divisão de Atenção Básica, e Daiane Godinho Pinheiro, chefe da Divisão de Vigilância e Controle de Vetores, destacaram a importância do curso para a qualificação dos serviços prestados à comunidade.
A oradora da turma, Tatiane, emocionou o público ao relembrar os desafios da jornada e reafirmar o compromisso dos agentes com um atendimento cada vez mais humano, técnico e eficiente.
Também atuaram como preceptores do curso Bruna Pires, Gisele Curti, Rosimeire Marques e Mariana Faga, profissionais que acompanharam de perto o desenvolvimento dos alunos.
Um novo ciclo para a saúde de Birigui
A conclusão do “Mais Saúde com Agente” marca não apenas o encerramento de uma etapa, mas o início de um período de atuação ainda mais qualificada. Com técnicos mais preparados, Birigui fortalece sua rede de atenção básica e amplia a capacidade de resposta em ações de prevenção, vigilância e cuidado integral à população.
