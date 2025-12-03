Birigui viveu uma noite de celebração e avanço na saúde pública com a formatura dos profissionais que concluíram o curso técnico “Mais Saúde com Agente”, programa nacional de capacitação voltado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

O projeto, resultado da parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o CONASEMS, tem como objetivo fortalecer o SUS por meio da formação técnica desses trabalhadores, que atuam diretamente na linha de frente do cuidado à população.

A capacitação amplia conhecimentos, aprimora habilidades e reforça o papel estratégico dos agentes na atenção primária e na vigilância em saúde — áreas essenciais para prevenção, orientação e suporte diário às famílias biriguienses.

Cerimônia marcada por emoção e reconhecimento