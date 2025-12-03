A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (3), um pintor identificado como R. V. durante uma ação da ROCAM em Birigui, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. A ocorrência contou com apoio do Comando DEJEM e resultou na apreensão de um revólver calibre .38 roubado do Fórum de Birigui em 2011, além de diversas munições.

Abordagem motivada por denúncias e histórico criminal

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram R. V., já conhecido nos meios policiais por antecedentes ligados a homicídio e porte de arma, além de denúncias recentes por porte ilegal. Ele caminhava pela via apresentando volume suspeito na região da cintura, o que fundamentou a abordagem.

Na busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado, mas, após ser informado de seus direitos, o pintor afirmou espontaneamente que mantinha uma arma de fogo em casa por estar sofrendo ameaças. Ele indicou aos policiais o local exato onde o armamento estaria escondido.

Arma roubada e munições apreendidas