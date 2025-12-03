A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (3), um pintor identificado como R. V. durante uma ação da ROCAM em Birigui, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. A ocorrência contou com apoio do Comando DEJEM e resultou na apreensão de um revólver calibre .38 roubado do Fórum de Birigui em 2011, além de diversas munições.
Abordagem motivada por denúncias e histórico criminal
Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram R. V., já conhecido nos meios policiais por antecedentes ligados a homicídio e porte de arma, além de denúncias recentes por porte ilegal. Ele caminhava pela via apresentando volume suspeito na região da cintura, o que fundamentou a abordagem.
Na busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado, mas, após ser informado de seus direitos, o pintor afirmou espontaneamente que mantinha uma arma de fogo em casa por estar sofrendo ameaças. Ele indicou aos policiais o local exato onde o armamento estaria escondido.
Arma roubada e munições apreendidas
A equipe se deslocou até a residência do suspeito, onde localizou o material no ponto indicado. Foram apreendidos:
- 1 revólver calibre .38 municiado com 6 munições intactas — arma roubada do Fórum de Birigui;
- 1 speed loader contendo 6 munições intactas;
- 16 munições calibre .38 embaladas em uma sacola plástica.
Prisão e encaminhamento
Diante das evidências, R. V. recebeu voz de prisão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia sem necessidade de algemas, conforme determina a Súmula Vinculante nº 11, por não oferecer risco à equipe.
A autoridade policial formalizou o boletim de ocorrência, e o detido permaneceu à disposição da Justiça.
