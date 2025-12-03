O III Torneio de Biribol das Forças de Segurança movimentou Araçatuba na manhã dessa terça-feira (2). Realizado no bairro Paraíso, o campeonato reuniu representantes de diversas corporações estaduais e municipais, consolidando o evento como um dos mais expressivos encontros esportivos entre agentes de segurança pública em 2025.
A competição contou com a participação de 18 equipes masculinas e oito femininas, de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Estiveram presentes times do CPI-10, CPI-8, CPI-5, 2º BPM/I, 18º BPM/I, 3º BPM/I, 12º BAEP, 20º GB, 2º BPAmb, 2º BPRv, GCMs, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Base de Aviação e grupos de veteranos, entre outros.
Classificação Masculina
• 1º lugar – GCM Araçatuba
• 2º lugar – Veteranos
• 3º lugar – 20º GB – A
• 4º lugar – Base de Aviação da PM
Classificação Feminina
• 1º lugar – 2º BPM/I
• 2º lugar – CPI-8
• 3º lugar – Polícia Técnico-Científica
• 4º lugar – GCM Araçatuba
Além da competição, o torneio reforçou a integração entre instituições que atuam diariamente na proteção e no atendimento à população.
Representantes destacaram o papel do esporte como ferramenta de saúde, união e fortalecimento das relações entre profissionais de diferentes áreas da segurança pública.
O Campeonato Forças de Segurança 2025 – Biribol segue crescendo e, a cada edição, amplia o número de participantes e o engajamento das corporações envolvidas, consolidando-se como um evento tradicional na região.
