03 de dezembro de 2025
FORÇA DE SEGURANÇA

Biribol reúne forças de segurança e mobiliza Araçatuba em 2025

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/FR
Jogo entre as equipes Águia e Veteranos
Jogo entre as equipes Águia e Veteranos

O III Torneio de Biribol das Forças de Segurança movimentou Araçatuba na manhã dessa terça-feira (2). Realizado no bairro Paraíso, o campeonato reuniu representantes de diversas corporações estaduais e municipais, consolidando o evento como um dos mais expressivos encontros esportivos entre agentes de segurança pública em 2025.

A competição contou com a participação de 18 equipes masculinas e oito femininas, de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Estiveram presentes times do CPI-10, CPI-8, CPI-5, 2º BPM/I, 18º BPM/I, 3º BPM/I, 12º BAEP, 20º GB, 2º BPAmb, 2º BPRv, GCMs, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Base de Aviação e grupos de veteranos, entre outros.

Classificação Masculina

•    1º lugar – GCM Araçatuba
•    2º lugar – Veteranos
•    3º lugar – 20º GB – A
•    4º lugar – Base de Aviação da PM

Classificação Feminina

•    1º lugar – 2º BPM/I
•    2º lugar – CPI-8
•    3º lugar – Polícia Técnico-Científica 
•    4º lugar – GCM Araçatuba

Além da competição, o torneio reforçou a integração entre instituições que atuam diariamente na proteção e no atendimento à população.

Representantes destacaram o papel do esporte como ferramenta de saúde, união e fortalecimento das relações entre profissionais de diferentes áreas da segurança pública.

O Campeonato Forças de Segurança 2025 – Biribol segue crescendo e, a cada edição, amplia o número de participantes e o engajamento das corporações envolvidas, consolidando-se como um evento tradicional na região.

