O III Torneio de Biribol das Forças de Segurança movimentou Araçatuba na manhã dessa terça-feira (2). Realizado no bairro Paraíso, o campeonato reuniu representantes de diversas corporações estaduais e municipais, consolidando o evento como um dos mais expressivos encontros esportivos entre agentes de segurança pública em 2025.

A competição contou com a participação de 18 equipes masculinas e oito femininas, de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Estiveram presentes times do CPI-10, CPI-8, CPI-5, 2º BPM/I, 18º BPM/I, 3º BPM/I, 12º BAEP, 20º GB, 2º BPAmb, 2º BPRv, GCMs, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Base de Aviação e grupos de veteranos, entre outros.

Classificação Masculina

• 1º lugar – GCM Araçatuba

• 2º lugar – Veteranos

• 3º lugar – 20º GB – A

• 4º lugar – Base de Aviação da PM

Classificação Feminina