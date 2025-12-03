Durante patrulhamento na noite de terça-feira (2), policiais da Rocam apreenderam uma motocicleta com diversas adulterações e conduziram um homem à Central de Polícia Judiciária, em Andradina. A equipe percebeu que o motociclista tentou se afastar ao notar a viatura, motivando a abordagem.

Na revista pessoal, nada ilegal foi localizado. No entanto, ao verificar o veículo, os militares constataram que o chassi, o motor e a placa apresentavam divergências. A placa afixada no veículo correspondia a uma Honda Twister vermelha, enquanto a numeração do chassi indicava uma Honda Fan preta com outro emplacamento. O motor também não combinava com o registro original.

Diante das irregularidades, o condutor foi levado à CPJ, onde a delegada de plantão confirmou o flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.