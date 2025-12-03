03 de dezembro de 2025
ANDRADINA

Motocicleta adulterada é apreendida e suspeito acaba detido

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Polícia Militar flagrou veículo com chassi, motor e placa irregulares durante ação da Rocam
Polícia Militar flagrou veículo com chassi, motor e placa irregulares durante ação da Rocam

Durante patrulhamento na noite de terça-feira (2), policiais da Rocam apreenderam uma motocicleta com diversas adulterações e conduziram um homem à Central de Polícia Judiciária, em Andradina. A equipe percebeu que o motociclista tentou se afastar ao notar a viatura, motivando a abordagem.

Na revista pessoal, nada ilegal foi localizado. No entanto, ao verificar o veículo, os militares constataram que o chassi, o motor e a placa apresentavam divergências. A placa afixada no veículo correspondia a uma Honda Twister vermelha, enquanto a numeração do chassi indicava uma Honda Fan preta com outro emplacamento. O motor também não combinava com o registro original.

Diante das irregularidades, o condutor foi levado à CPJ, onde a delegada de plantão confirmou o flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

