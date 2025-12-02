Uma ação da Polícia Militar na noite desta segunda-feira, 1º, resultou na apreensão de dinheiro, máquinas de cartão, celulares e comprovantes de cobrança no bairro Nova Yorque, em Araçatuba, após denúncia de extorsão envolvendo a cobrança ilegal para estacionar em via pública.

Segundo informações da corporação, populares acionaram a equipe policial ao perceberem que indivíduos abordavam motoristas e exigiam pagamento para permitir o uso de vagas na rua. Os policiais foram até o local e localizaram os suspeitos, que estavam com valores em espécie e equipamentos utilizados nas cobranças.

Os envolvidos foram conduzidos ao distrito policial para esclarecimentos. Após ouvir as partes, a autoridade de plantão determinou a liberação dos suspeitos, enquanto o material apreendido permaneceu à disposição da investigação.