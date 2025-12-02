02 de dezembro de 2025
COBRANÇA ILEGAL

Extorsão em Araçatuba: PM flagra cobrança ilegal por vagas na rua

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Dinheiro apreendido com os acusados
Dinheiro apreendido com os acusados

Uma ação da Polícia Militar na noite desta segunda-feira, 1º, resultou na apreensão de dinheiro, máquinas de cartão, celulares e comprovantes de cobrança no bairro Nova Yorque, em Araçatuba, após denúncia de extorsão envolvendo a cobrança ilegal para estacionar em via pública.

Segundo informações da corporação, populares acionaram a equipe policial ao perceberem que indivíduos abordavam motoristas e exigiam pagamento para permitir o uso de vagas na rua. Os policiais foram até o local e localizaram os suspeitos, que estavam com valores em espécie e equipamentos utilizados nas cobranças.

Os envolvidos foram conduzidos ao distrito policial para esclarecimentos. Após ouvir as partes, a autoridade de plantão determinou a liberação dos suspeitos, enquanto o material apreendido permaneceu à disposição da investigação.

O caso segue sob apuração para identificar a possível atuação de um esquema de cobrança irregular em áreas públicas da cidade.

