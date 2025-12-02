O time Nada Consta sagrou-se campeão da Taça 2 de Dezembro, da Liga dos Boleiros, ao vencer Os Parças por 3 a 1 na manhã desta terça-feira (2). A decisão, disputada no Estádio Municipal Doutor Adhemar de Barros, marcou o início das comemorações pelos 117 anos de Araçatuba e atraiu bom público.
O confronto foi intenso do início ao fim. Com ritmo forte e domínio nas ações ofensivas, o Nada Consta garantiu o título ao marcar dois gols na reta final. O grande nome da partida foi Ian Cambalhota, eleito o melhor jogador da final, autor de dois gols e responsável por uma assistência. O goleiro Gabriel também brilhou ao terminar o torneio como menos vazado.
Os Parças ficaram com o vice-campeonato, mas conquistaram duas premiações individuais: Vinicius, artilheiro da competição, e Mateuzão, eleito goleiro destaque.
Na disputa pelo terceiro lugar, o Global Lado Leste FC goleou o Náutico FC por 7 a 1 e completou o pódio.
Esporte que conecta a cidade
O prefeito Lucas Zanatta (PL) ressaltou o simbolismo da final ocorrer no dia do aniversário da cidade, destacando que o torneio evidencia “a força do esporte como elemento de união e identidade comunitária”.
O secretário de Esporte, Lazer e Recreação, Mauro Yamanoi, destacou a expansão da Liga dos Boleiros, que contou com 18 equipes e movimentou diversos campos da cidade. Para ele, a competição demonstra como o esporte amador integra Araçatuba e cria oportunidades para atletas de todas as regiões.
Liga dos Boleiros
Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, a Liga dos Boleiros promove partidas durante todo o ano em campos comunitários como CSU, Jardim das Oliveiras, Guanabara, Arena Atlântico e o próprio Adhemarzão. A Taça 2 de Dezembro é o torneio mais simbólico do calendário esportivo por coincidir com o aniversário da cidade.
Resultados e premiações
Final
Os Parças 1 x 3 Nada Consta
Disputa do 3º lugar
Global Lado Leste FC 7 x 1 Náutico FC
Campeão: Nada Consta
Vice-campeão: Os Parças
3º lugar: Global Lado Leste FC
Artilheiro: Vinicius (Os Parças)
Goleiro menos vazado: Gabriel (Nada Consta)
Jogador destaque da final: Ian Cambalhota (Nada Consta)
Goleiro destaque: Mateuzão (Os Parças)
