O time Nada Consta sagrou-se campeão da Taça 2 de Dezembro, da Liga dos Boleiros, ao vencer Os Parças por 3 a 1 na manhã desta terça-feira (2). A decisão, disputada no Estádio Municipal Doutor Adhemar de Barros, marcou o início das comemorações pelos 117 anos de Araçatuba e atraiu bom público.

O confronto foi intenso do início ao fim. Com ritmo forte e domínio nas ações ofensivas, o Nada Consta garantiu o título ao marcar dois gols na reta final. O grande nome da partida foi Ian Cambalhota, eleito o melhor jogador da final, autor de dois gols e responsável por uma assistência. O goleiro Gabriel também brilhou ao terminar o torneio como menos vazado.

Os Parças ficaram com o vice-campeonato, mas conquistaram duas premiações individuais: Vinicius, artilheiro da competição, e Mateuzão, eleito goleiro destaque.