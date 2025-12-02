Araçatuba inicia a celebração de seus 117 anos vivendo um dos períodos mais marcantes de expansão econômica e consolidação regional de sua história. O município encerra 2025 em posição de destaque no cenário paulista, impulsionado pelo avanço do complexo produtivo da saúde, pela força do empreendedorismo e por uma presença cada vez mais expressiva na nova economia.
Segundo análise do Observatório Econômico de Araçatuba, baseada em dados do Caged, a cidade vive um ciclo consistente de crescimento, capaz de irradiar desenvolvimento para toda a região administrativa. O movimento reafirma o papel estratégico do município como polo de serviços especializados, tecnologia, indústria e comércio exterior.
Saúde se torna eixo estruturante da economia
De janeiro a setembro, Araçatuba registrou saldo positivo de 410 empregos na área da saúde — um salto de 71,6% em relação ao ano anterior e o melhor desempenho entre as 645 cidades paulistas na atividade médica ambulatorial com exames.
O avanço coloca o município como referência em diagnósticos, clínicas especializadas e tecnologia em saúde, fortalecendo cadeias produtivas que incluem serviços, comércio e inovação. O setor atrai profissionais qualificados, movimenta investimentos privados e impulsiona um ambiente de negócios cada vez mais robusto.
Empreendedorismo em alta
O dinamismo econômico ganha reforço com a abertura de 5.318 novos CNPJs entre janeiro e outubro, crescimento de 17,3% em relação ao mesmo período de 2024. O surgimento de novos negócios espalhados por bairros como Umuarama, Centro, Nova Iorque e Planalto revela uma economia diversificada e em expansão territorial.
Indústria e tecnologia ampliam protagonismo
A força dos serviços se soma ao avanço industrial. Araçatuba esteve entre as primeiras colocações estaduais na geração de empregos nos setores de móveis metálicos, artigos ópticos e processamento de proteína animal.
Paralelamente, a cidade se destaca entre os principais polos paulistas de tecnologia, com alta relevância em desenvolvimento de software, consultoria em TI e suporte técnico.
Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, os acessos à banda larga cresceram 3,9%, alcançando 82 mil conexões — indicador da modernização da infraestrutura digital.
Destaque no comércio exterior
A competitividade ultrapassa as fronteiras nacionais. O município se posicionou entre os maiores exportadores brasileiros de produtos industriais e agroindustriais entre janeiro e setembro, liderando as vendas de leite e nata e figurando entre os primeiros lugares em exportações de obras de tripa, instrumentos ópticos e máquinas de lavar.
PIB confirma liderança regional
Com PIB de R$ 9 bilhões e PIB per capita superior ao de centros maiores como Bauru e Marília, Araçatuba concentra 30,2% de toda a riqueza produzida na região administrativa. Lidera também o PIB industrial e o de serviços, reafirmando seu protagonismo econômico.
Gestão e planejamento como motores
O prefeito Lucas Zanatta (PL) afirma que o desempenho é resultado de planejamento, modernização administrativa e ambiente favorável aos negócios.
“Araçatuba chega aos 117 anos vivendo um novo capítulo da sua história. Crescemos porque temos estratégia, infraestrutura e um ecossistema pronto para gerar oportunidades”, avalia.
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, Alencar Sader, reforça a leitura. “A cidade se tornou uma das economias mais dinâmicas do Interior Paulista. Os indicadores mostram um caminho sólido, alinhado à inovação e à competitividade.”
Um futuro que já começou
Os números de 2025 projetam Araçatuba para um ciclo ainda mais vigoroso. Saúde, tecnologia, serviços, indústria e exportações formam um ecossistema integrado que sustenta empregos, atrai investimentos e amplia a renda.
Aos 117 anos, Araçatuba celebra sua história olhando para frente — pronta para liderar, inovar e se consolidar como uma das potências econômicas do Interior Paulista.
