Araçatuba inicia a celebração de seus 117 anos vivendo um dos períodos mais marcantes de expansão econômica e consolidação regional de sua história. O município encerra 2025 em posição de destaque no cenário paulista, impulsionado pelo avanço do complexo produtivo da saúde, pela força do empreendedorismo e por uma presença cada vez mais expressiva na nova economia.

Segundo análise do Observatório Econômico de Araçatuba, baseada em dados do Caged, a cidade vive um ciclo consistente de crescimento, capaz de irradiar desenvolvimento para toda a região administrativa. O movimento reafirma o papel estratégico do município como polo de serviços especializados, tecnologia, indústria e comércio exterior.

Saúde se torna eixo estruturante da economia

De janeiro a setembro, Araçatuba registrou saldo positivo de 410 empregos na área da saúde — um salto de 71,6% em relação ao ano anterior e o melhor desempenho entre as 645 cidades paulistas na atividade médica ambulatorial com exames.