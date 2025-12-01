O feriado de 117 anos de Araçatuba, celebrado nesta terça-feira (2), altera a rotina de funcionamento do comércio e de diversos serviços essenciais na cidade. Um acordo firmado entre Sincomércio e Sincomerciários autoriza a abertura das lojas do comércio de rua, permitindo que os consumidores aproveitem o dia para as compras.
Nos principais corredores comerciais — entre eles o Calçadão, a Rua Luiz Pereira Barreto, a Rua do Fico, a Rua Marcílio Dias, a Avenida Odorindo Perenha e as ruas Aguapeí e Bolívia — o atendimento ocorre das 9h às 15h. Funcionários que atuarem no feriado têm direito a diária dobrada e alimentação. Na quarta-feira (3), os estabelecimentos retomam o horário regular, das 9h às 18h.
Shoppings
Os centros de compras da cidade também funcionam com horários especiais. As lojas e quiosques atendem das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as áreas de lazer permanecem abertas das 11h às 22h. O cinema do Praça Nova mantém a programação habitual, conforme os horários das sessões.
Supermercados
Supermercados e minimercados operam em escala de domingos e feriados, com horários variados entre 7h30 e 21h, conforme cada rede.
Bancos e repartições públicas
Agências bancárias e repartições públicas não abrem nesta terça-feira, retomando o expediente normal na quarta. Serviços digitais das instituições seguem disponíveis, e contas com vencimento no dia 2 devem ser pagas normalmente, já que o feriado é apenas municipal.
Transporte público
A operação dos ônibus da TUA segue o padrão de domingos, com circulação gratuita. Nos bairros, os horários vão de 6h50 a 16h50, com pausa entre 10h50 e 13h50. No Terminal, os veículos circulam das 7h20 às 17h20, com pausa das 11h20 às 12h20.
O feriado modifica a dinâmica da cidade, mas garante aos moradores e visitantes alternativas de lazer, compras e mobilidade ao longo do dia festivo.
