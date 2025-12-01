O feriado de 117 anos de Araçatuba, celebrado nesta terça-feira (2), altera a rotina de funcionamento do comércio e de diversos serviços essenciais na cidade. Um acordo firmado entre Sincomércio e Sincomerciários autoriza a abertura das lojas do comércio de rua, permitindo que os consumidores aproveitem o dia para as compras.

Nos principais corredores comerciais — entre eles o Calçadão, a Rua Luiz Pereira Barreto, a Rua do Fico, a Rua Marcílio Dias, a Avenida Odorindo Perenha e as ruas Aguapeí e Bolívia — o atendimento ocorre das 9h às 15h. Funcionários que atuarem no feriado têm direito a diária dobrada e alimentação. Na quarta-feira (3), os estabelecimentos retomam o horário regular, das 9h às 18h.

Shoppings

Os centros de compras da cidade também funcionam com horários especiais. As lojas e quiosques atendem das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as áreas de lazer permanecem abertas das 11h às 22h. O cinema do Praça Nova mantém a programação habitual, conforme os horários das sessões.

Supermercados