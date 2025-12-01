Araçatuba, que comemora 117 anos de fundação nesta terça-feira, 2, tem uma trajetória marcada por encontros, conflitos, avanços e ciclos econômicos que transformaram um trecho de mata fechada em uma das cidades mais influentes do oeste paulista.

A história começa muito antes das frentes exploratórias, com a presença dos povos Kaingangue e Coroados, habitantes originais da região compreendida entre os rios Tietê, Paraná e Paranapanema. Eram grupos nômades, estrategistas, profundamente ligados ao território — e que sofreriam dramaticamente os impactos da colonização.

O salto urbano só viria no início do século 20, durante a marcha para o oeste promovida pelo Estado de São Paulo. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) tornou-se o eixo estruturante da ocupação. Trabalhadores abriram caminho em meio à mata, e um simples vagão de madeira, usado como dormitório, serviu de marco inicial para o futuro município. Em 1908, com a chegada dos trilhos ao km 280, formou-se o primeiro núcleo populacional, composto por ferroviários, comerciantes e migrantes.