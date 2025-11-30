Uma comerciante foi assassinada a tiros dentro de um bar localizado na Rua Uruguaiana, no bairro Alvorada, em Araçatuba, no início da madrugada deste domingo (30). De acordo com as primeiras apurações, a mulher, identificada como Luciana Virgínia, teria sido atingida por ao menos três disparos enquanto estava no interior do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada após moradores denunciarem barulho de tiros. Ao chegarem ao bar, os agentes encontraram a vítima sentada em uma cadeira de plástico, já gravemente ferida por disparos de arma de fogo. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia técnica, que analisou o local sob acompanhamento dos policiais.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado para os procedimentos funerários.