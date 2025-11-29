A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (28), o irmão e a cunhada de Auderiza Marcelino Rosa, de 70 anos, suspeitos de envolvimento na morte da idosa em Ilha Solteira. Ela foi encontrada em setembro com o rosto severamente ferido. No início, a principal hipótese era de que Auderiza tivesse sofrido um mal súbito e sido atacada por um cachorro.

A investigação avançou depois que o laudo de óbito confirmou que a aposentada sofreu golpes na cabeça, descartando a possibilidade de ataque animal. De acordo com a delegada Carolina da Silva, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), esse resultado motivou o pedido e a decretação da prisão temporária.

O casal João Marcelino Filho, de 55 anos, e Eliene Ismere Azevedo, de 35, foram as últimas pessoas a entrar na casa. O imóvel não apresentava sinais de arrombamento, e não houve indícios de que terceiros tivessem acessado o local. Testemunhas também relataram um relacionamento conturbado entre Eliene e a vítima, que vivia com eles.