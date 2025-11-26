A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a distribuição das sedes e dos 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A apresentação oficial ocorreu na Mercado Livre Arena Pacaembu, reunindo dirigentes da CBF, representantes de clubes e autoridades do futebol brasileiro.
A competição começa em 2 de janeiro e reunirá 128 equipes, organizadas em chaves com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, até a final marcada para 25 de janeiro, no Pacaembu, em comemoração ao aniversário da capital paulista.
Entre as novidades deste ano está o forte protagonismo do interior e do Noroeste Paulista, que contará com diversas cidades como sedes oficiais. Araçatuba, por exemplo, receberá os jogos do Grupo 5 e terá o time da AFC (Araçatuba Futebol Clube) representando o município, ao lado de Athletico-PR, Oeste-SP e Maricá-RJ.
Santa Fé do Sul, Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Presidente Prudente, Assis, Jaú, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Brodowski, Cravinhos e Franca estão entre outras cidades do interior que também sediarão partidas, fortalecendo o papel do Noroeste e Norte paulista no torneio.
Durante o lançamento, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, destacou o impacto social da competição para a formação de jovens atletas, reforçando que a Copinha continua sendo a maior vitrine do futebol de base no país.
O São Paulo, atual campeão, jogará em Sorocaba pelo Grupo 19. Já o Corinthians, maior vencedor da história com 11 títulos, terá Jaú como sede no Grupo 8. Entre as ausências, chama atenção o Flamengo, que não participará desta edição devido ao planejamento de sua temporada de 2026.
Com a definição dos grupos, Araçatuba e demais cidades da região já iniciam os preparativos para movimentar torcedores e receber delegações de todo o Brasil, consolidando mais uma vez o interior paulista como palco importante da Copinha.
Veja grupos da Copinha 2026:
Grupo 1 (Santa Fé do Sul)
Santa Fé - SP
Chapecoense
Volta Redonda
Alagoinhas -BA
Grupo 2 (Votuporanga)
Votuporanguense-SP
Grêmio
Falcon-SE
Galvez-AC
Grupo 3 (Tanabi)
Tanabi-SP
Goiás
América-RN
Sobradinho-DF
Grupo 4 (Bálsamo)
Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES
Grupo 5 (Araçatuba)
Araçatuba-SP
Athletico-PR
Oeste-SP
Maricá-RJ
Grupo 6 (Presidente Prudente)
Grêmio Prudente-SP
Ceará
Olímpico-SE
Carajás-PA
Grupo 7 (Assis)
Assisense-SP
Athletic-MG
Guarani-SP
Naviraiense-MS
Grupo 8 (Jaú)
XV de Jaú-SP
Corinthians
Trindade-GO
Luverdense-MT
Grupo 9 (São José do Rio Preto)
América-SP
Bahia
Inter de Limeira
CSA
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.