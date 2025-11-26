A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a distribuição das sedes e dos 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A apresentação oficial ocorreu na Mercado Livre Arena Pacaembu, reunindo dirigentes da CBF, representantes de clubes e autoridades do futebol brasileiro.

A competição começa em 2 de janeiro e reunirá 128 equipes, organizadas em chaves com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, até a final marcada para 25 de janeiro, no Pacaembu, em comemoração ao aniversário da capital paulista.

Entre as novidades deste ano está o forte protagonismo do interior e do Noroeste Paulista, que contará com diversas cidades como sedes oficiais. Araçatuba, por exemplo, receberá os jogos do Grupo 5 e terá o time da AFC (Araçatuba Futebol Clube) representando o município, ao lado de Athletico-PR, Oeste-SP e Maricá-RJ.