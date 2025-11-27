A defesa de Júlia Moretti de Paula, 21 anos, divulgou uma nota oficial detalhando a posição da investigada e esclarecendo pontos que, segundo o documento, têm sido alvo de interpretações distorcidas. Ela é acusada de participar do mega-assalto a apartamentos de um prédio de alto padrão no Centro de Ribeirão Preto,
A manifestação ocorre após Júlia ter se apresentado às autoridades. Segundo a nota, “Júlia Moretti de Paula se apresentou espontaneamente, acompanhada por seu advogado, demonstrando absoluto respeito e submissão ao Poder Judiciário e o seu desejo cristalino de querer colaborar com o esclarecimento dos fatos”
A defesa reforça que Júlia é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e é mãe solo de uma criança de 3 anos, que depende exclusivamente dela. O documento ainda descreve que a filha estaria passando por acompanhamento psicológico em razão da separação recente da mãe, informação protocolada oficialmente nos autos.
Outro ponto destacado é que, embora Júlia admita envolvimento no caso, a participação teria sido mínima e ocorrida sob forte coação, motivada por ameaças contra familiares e sua filha. A nota ressalta: “Júlia admite sua participação no fato, todavia, tal participação foi mínima e ainda sob forte coação”.
A defesa também rebate qualquer associação da investigada com o crime organizado. “Júlia não tem qualquer intimidade com a criminalidade [...] não pertence a qualquer organização criminosa e, muito menos, teria sido a mentora intelectual do delito cometido”, afirma o texto.
O advogado José Márcio Mantello, responsável pela defesa, critica ainda o que considera tentativas de julgamento precipitado “A Defesa repudia qualquer tentativa de sensacionalismo ou julgamento prévio”, destacando a garantia constitucional da presunção de inocência e do direito ao contraditório.
A nota encerra afirmando a confiança de que o processo seguirá de modo técnico e imparcial. “Acreditamos que o devido processo legal seguirá de forma técnica, séria e respeitosa”
Relembre o caso
A jovem Júlia Moretti de Paula, 21 anos, acusada de participar do mega-assalto a apartamentos de um prédio de alto padrão no Centro de Ribeirão Preto, apresentou-se à Polícia Civil em Araçatuba na manhã desta segunda-feira (24). O crime ocorreu em 24 de setembro deste ano.
Foragida desde que teve a prisão decretada pela Justiça de Ribeirão Preto, ainda em setembro, Júlia decidiu se entregar após negociações que incluíam a condição de não ser transferida para aquela região.
Ação da quadrilha
Segundo a Polícia Civil, dez criminosos armados e disfarçados invadiram o edifício logo pela manhã, renderam moradores e fugiram levando dinheiro e joias. Todos os envolvidos foram capturados.
