A defesa de Júlia Moretti de Paula, 21 anos, divulgou uma nota oficial detalhando a posição da investigada e esclarecendo pontos que, segundo o documento, têm sido alvo de interpretações distorcidas. Ela é acusada de participar do mega-assalto a apartamentos de um prédio de alto padrão no Centro de Ribeirão Preto,

A manifestação ocorre após Júlia ter se apresentado às autoridades. Segundo a nota, “Júlia Moretti de Paula se apresentou espontaneamente, acompanhada por seu advogado, demonstrando absoluto respeito e submissão ao Poder Judiciário e o seu desejo cristalino de querer colaborar com o esclarecimento dos fatos”

A defesa reforça que Júlia é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e é mãe solo de uma criança de 3 anos, que depende exclusivamente dela. O documento ainda descreve que a filha estaria passando por acompanhamento psicológico em razão da separação recente da mãe, informação protocolada oficialmente nos autos.