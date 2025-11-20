O serviço de transporte coletivo urbano de Araçatuba voltou ao centro do debate durante a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal nesta semana. Cinco requerimentos de informações formais foram apresentados no plenário, e três deles focaram diretamente em questionamentos envolvendo a concessionária TUA (Transportes Urbanos Araçatuba).

As solicitações partiram do vereador Damião Brito (Rede), que cobrou da Prefeitura um panorama completo da operação. No primeiro requerimento, o parlamentar perguntou se a empresa está realmente cumprindo todas as rotas previstas em contrato e pediu acesso ao estudo financeiro mais recente elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O documento serviria de base para analisar a possibilidade de concessão de uma subvenção econômica para manter o equilíbrio do sistema.

Em outro pedido, Brito solicitou à administração municipal uma relação detalhada das linhas atualmente em circulação, além de informações sobre alterações realizadas nos últimos 12 meses, bairros atendidos, plano operacional vigente e número de reclamações registradas no período. O vereador também queria saber se há estudos para reestruturar ou ampliar itinerários diante das necessidades da população.