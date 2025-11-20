O serviço de transporte coletivo urbano de Araçatuba voltou ao centro do debate durante a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal nesta semana. Cinco requerimentos de informações formais foram apresentados no plenário, e três deles focaram diretamente em questionamentos envolvendo a concessionária TUA (Transportes Urbanos Araçatuba).
As solicitações partiram do vereador Damião Brito (Rede), que cobrou da Prefeitura um panorama completo da operação. No primeiro requerimento, o parlamentar perguntou se a empresa está realmente cumprindo todas as rotas previstas em contrato e pediu acesso ao estudo financeiro mais recente elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O documento serviria de base para analisar a possibilidade de concessão de uma subvenção econômica para manter o equilíbrio do sistema.
Em outro pedido, Brito solicitou à administração municipal uma relação detalhada das linhas atualmente em circulação, além de informações sobre alterações realizadas nos últimos 12 meses, bairros atendidos, plano operacional vigente e número de reclamações registradas no período. O vereador também queria saber se há estudos para reestruturar ou ampliar itinerários diante das necessidades da população.
O terceiro requerimento tratou da infraestrutura dos pontos de ônibus, solicitando dados sobre condições de conservação, manutenção, sinalização, existência de abrigos, localização e o funcionamento desses espaços de embarque e desembarque. O documento também pediu esclarecimentos sobre possíveis projetos voltados à reforma, construção ou instalação de novas estruturas para melhorar o atendimento aos usuários.
Apesar dos questionamentos, a Prefeitura reforçou que estuda medidas para manter a prestação do serviço de forma equilibrada. Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a proposta de conceder, a partir de 2026, uma subvenção mensal de R$ 500 mil à TUA é considerada “adequada, racional e financeiramente vantajosa”. Ele argumenta que o valor é menor do que o custo estimado para uma contratação emergencial, caso o município não consiga renovar o contrato atual.
O projeto de lei com a proposta de subvenção foi encaminhado à Câmara há cerca de uma semana e depende agora da análise dos vereadores. A justificativa do Executivo aponta que uma contratação emergencial poderia ultrapassar R$ 1,6 milhão por mês, valor apurado em sondagem recente com empresas do setor — sendo que apenas uma apresentou proposta formal.
A comparação entre os cenários revela que o modelo emergencial representaria um aumento de quase 273% em relação à subvenção atual, de R$ 450 mil, enquanto a proposta de R$ 500 mil significaria reajuste de aproximadamente 11%. De acordo com a Prefeitura, a manutenção do serviço tem recebido avaliação positiva do Comutransp (Conselho Municipal dos Usuários de Transporte Público), que acompanhou o andamento das discussões.
