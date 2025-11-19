A Prefeitura de Araçatuba alterou novamente a composição da alta gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial, o governo municipal publicou dois decretos que retiram Sandra Margareth Exaltação da função de assessora executiva e nomeiam a enfermeira Lucila Bistaffa de Paula para ocupar o posto.
A mudança ocorre em meio ao estreitamento de laços entre a pasta e a Zatti Saúde, organização responsável pela operação das Unidades Básicas e pelos serviços de Saúde Mental. Lucila exercia, até então, a coordenação assistencial da área de Saúde Mental dentro da empresa conveniada, além de atuar como docente no UniSalesiano — instituição à qual a Zatti é vinculada.
A nova assessora executiva, porém, já conhece a dinâmica da rede municipal. Ela comandou anteriormente a Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, experiência que antecedeu sua aprovação em concurso público para atuar na mesma área no Departamento Regional de Saúde, vinculado ao governo estadual.
Com sua chegada, Lucila passa a ser a principal auxiliar do secretário Daniel Martins Ferreira Júnior, assumindo papel estratégico na articulação interna da secretaria e na interface com a Zatti Saúde.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.