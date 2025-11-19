A Prefeitura de Araçatuba alterou novamente a composição da alta gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial, o governo municipal publicou dois decretos que retiram Sandra Margareth Exaltação da função de assessora executiva e nomeiam a enfermeira Lucila Bistaffa de Paula para ocupar o posto.

A mudança ocorre em meio ao estreitamento de laços entre a pasta e a Zatti Saúde, organização responsável pela operação das Unidades Básicas e pelos serviços de Saúde Mental. Lucila exercia, até então, a coordenação assistencial da área de Saúde Mental dentro da empresa conveniada, além de atuar como docente no UniSalesiano — instituição à qual a Zatti é vinculada.

A nova assessora executiva, porém, já conhece a dinâmica da rede municipal. Ela comandou anteriormente a Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, experiência que antecedeu sua aprovação em concurso público para atuar na mesma área no Departamento Regional de Saúde, vinculado ao governo estadual.