As inscrições para a Ferreira Run 2026 estão abertas e, por serem limitadas, a recomendação é se antecipar. A corrida será realizada em 25 de janeiro, com largada e chegada na Avenida Brasília, em frente ao NY Tower, em Araçatuba.

A nova edição chega após duas edições de grande adesão. Em 2025, todas as 700 vagas em Araçatuba se esgotaram, reforçando o interesse do público por um evento ainda recente no calendário esportivo. Em Penápolis, a participação também foi expressiva. Para 2026, a organização estima receber mais de 800 atletas.

O evento é realizado pela Ferreira, empresa que atua no mercado imobiliário desde 1997 e soma mais de 100 obras entregues. A organização técnica fica a cargo da Superando, especializada em assessoria esportiva. Segundo os organizadores, a corrida tem como objetivo promover saúde e bem-estar nas cidades onde a companhia mantém empreendimentos.

Modalidades

A prova contará com modalidades para diferentes perfis. Haverá caminhada de 3 km e corridas de 5 km, 10 km e 21 km. Todos os participantes que concluírem suas provas receberão medalha. Haverá premiação para mais de 100 atletas, com troféus para os primeiros colocados.

Além do estímulo ao esporte, a Ferreira Run se consolidou como oportunidade para empresas que buscam visibilidade em um evento regional reconhecido pelo público e alinhado a valores de saúde e qualidade de vida.

Com alta procura desde as primeiras horas de abertura das inscrições, quem pretende participar deve garantir sua vaga o quanto antes. A organização reforça que a experiência vai além da disputa esportiva, reunindo comunidade, incentivo ao bem-estar e mobilização positiva em torno do evento.