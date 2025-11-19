A partir de 2026, bicicletas motorizadas e ciclomotores, tanto elétricos quanto a combustão, passarão a seguir regras muito mais rígidas de circulação no país. A mudança ocorre por meio da nova regulamentação do Contran, que equipara esses veículos às motos de baixa cilindrada, impondo exigências formais para circulação em vias públicas.

Pela norma, qualquer equipamento que se enquadre como ciclomotor deverá obrigatoriamente ser registrado no Detran, com emissão de Renavam e placa. Sem isso, o veículo será considerado irregular e estará sujeito a recolhimento.

Outra mudança importante é que o condutor precisará ter CNH categoria A ou ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). Pilotar sem habilitação passa a gerar multa gravíssima, além de apreensão do ciclomotor.