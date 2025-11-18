A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana celebrou os 25 anos da primeira turma feminina da Guarda Municipal de Araçatuba, marco que consolidou a participação das mulheres na corporação e ampliou sua representatividade na área de segurança pública.

Formada em 1999, a turma inicial reuniu 14 guardas municipais femininas. Passado um quarto de século, oito delas seguem em atividade, enquanto as demais se aposentaram ou deixaram o serviço público.

Pioneira na inclusão de mulheres entre os municípios da região, a Guarda Municipal conta atualmente com 32 profissionais distribuídas em funções operacionais e administrativas.