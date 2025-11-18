18 de novembro de 2025
MULHERES EM AÇÃO

Araçatuba homenageia pioneiras da Guarda Municipal 25 anos depois

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Primeira turma feminina completa 25 anos de atuação e reforça a presença das mulheres na segurança pública da cidade
Primeira turma feminina completa 25 anos de atuação e reforça a presença das mulheres na segurança pública da cidade

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana celebrou os 25 anos da primeira turma feminina da Guarda Municipal de Araçatuba, marco que consolidou a participação das mulheres na corporação e ampliou sua representatividade na área de segurança pública.

Formada em 1999, a turma inicial reuniu 14 guardas municipais femininas. Passado um quarto de século, oito delas seguem em atividade, enquanto as demais se aposentaram ou deixaram o serviço público.

Pioneira na inclusão de mulheres entre os municípios da região, a Guarda Municipal conta atualmente com 32 profissionais distribuídas em funções operacionais e administrativas.

A homenagem reconhece o empenho e a dedicação dessas profissionais que ajudaram a construir a identidade da Guarda Municipal de Araçatuba ao longo de 25 anos.

