Uma motociclista de 36 anos foi detida após rodar aproximadamente 15 quilômetros na contramão da Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, nessa segunda-feira (17).

Imagens feitas por outros motoristas mostram a mulher seguindo pelo sentido oposto da pista, sem capacete e aparentando calma, enquanto veículos trafegavam normalmente na direção contrária.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a condutora desrespeitou diversos bloqueios montados pelos agentes para impedir a continuidade da infração. Um cerco também foi organizado para evitar acidentes e conter o trânsito até a abordagem final.