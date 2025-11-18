Uma motociclista de 36 anos foi detida após rodar aproximadamente 15 quilômetros na contramão da Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, nessa segunda-feira (17).
Imagens feitas por outros motoristas mostram a mulher seguindo pelo sentido oposto da pista, sem capacete e aparentando calma, enquanto veículos trafegavam normalmente na direção contrária.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a condutora desrespeitou diversos bloqueios montados pelos agentes para impedir a continuidade da infração. Um cerco também foi organizado para evitar acidentes e conter o trânsito até a abordagem final.
Após ser parada, a mulher passou pelo teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Ela foi presa em flagrante e sua motocicleta acabou recolhida.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.