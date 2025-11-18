18 de novembro de 2025
REGIÃO

Mulher percorre 15 km na contramão e é presa por embriaguez

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Motociclista de 36 anos ignorou bloqueios da polícia em Votuporanga, trafegou sem capacete e teve a moto apreendida
Uma motociclista de 36 anos foi detida após rodar aproximadamente 15 quilômetros na contramão da Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, nessa segunda-feira (17).

Imagens feitas por outros motoristas mostram a mulher seguindo pelo sentido oposto da pista, sem capacete e aparentando calma, enquanto veículos trafegavam normalmente na direção contrária.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a condutora desrespeitou diversos bloqueios montados pelos agentes para impedir a continuidade da infração. Um cerco também foi organizado para evitar acidentes e conter o trânsito até a abordagem final.

Após ser parada, a mulher passou pelo teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Ela foi presa em flagrante e sua motocicleta acabou recolhida.

