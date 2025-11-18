18 de novembro de 2025
ASSIS CHATEAUBRIAND

Colisão frontal na SP-425 mata motorista e deixa outro ferido

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Condutor de um Fiat Argo morreu após bater de frente com um VW Taos, em Clementina
Condutor de um Fiat Argo morreu após bater de frente com um VW Taos, em Clementina

Um motorista morreu nessa segunda-feira (17), após o veículo que dirigia se envolver em uma colisão frontal na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Clementina, a cerca de 40 km Araçatuba. A identidade da vítima não foi confirmada.

De acordo com dados iniciais da Polícia Militar Rodoviária de Penápolis, o homem seria morador de Américo Brasiliense, na região de Araraquara, e conduzia um Fiat Argo. Durante o trajeto pela rodovia, o carro dele acabou batendo de frente com um Volkswagen Taos guiado por um motorista de Adamantina.

O condutor do Argo estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido por equipes de resgate e levado ao pronto-socorro de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o motorista do Taos, que também viajava sem passageiros, sofreu apenas lesões leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, segundo informou a Polícia Rodoviária.

