Um motorista morreu nessa segunda-feira (17), após o veículo que dirigia se envolver em uma colisão frontal na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Clementina, a cerca de 40 km Araçatuba. A identidade da vítima não foi confirmada.

De acordo com dados iniciais da Polícia Militar Rodoviária de Penápolis, o homem seria morador de Américo Brasiliense, na região de Araraquara, e conduzia um Fiat Argo. Durante o trajeto pela rodovia, o carro dele acabou batendo de frente com um Volkswagen Taos guiado por um motorista de Adamantina.

O condutor do Argo estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido por equipes de resgate e levado ao pronto-socorro de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos.