17 de novembro de 2025
ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido por tráfico com cocaína no Água Branca

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Dinheiro e entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar durante a ação: material foi encontrado dentro de um imóvel abandonado no Água Branca
Dinheiro e entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar durante a ação: material foi encontrado dentro de um imóvel abandonado no Água Branca

Um flagrante de tráfico de entorpecentes foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) no bairro Água Branca, em Araçatuba. A equipe formada pelo CB PM Freitas e CB PM Gleyson apreendeu o adolescente R.G.O.D., de 17 anos, novamente envolvido em ato infracional relacionado ao tráfico.

Durante patrulhamento ostensivo pela Rua Antônio Sampaio, os policiais flagraram uma movimentação típica de venda de drogas em frente a um imóvel abandonado — endereço já conhecido das equipes pela recorrência do comércio ilegal. Os PMs observaram a troca de objetos entre R., que estava a pé, e um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da moto fugiu em alta velocidade, enquanto o adolescente arremessou algo para dentro da casa desocupada e tentou dissimular a ação caminhando na direção dos policiais.

A abordagem revelou que o menor já era conhecido da equipe por ter sido apreendido anteriormente, em 16 de agosto, pelo mesmo crime. Nada ilícito foi encontrado diretamente com ele; porém, ao verificar o que havia sido lançado para dentro do imóvel, os policiais localizaram 33 eppendorfs de cocaína e R$ 60 em notas miúdas, confirmando o flagrante.

O adolescente foi conduzido à CPJ, onde o delegado plantonista, Dr. Aderval Ramos, determinou sua manutenção apreendida à disposição da Justiça. Antes da apresentação, os policiais foram até a residência onde ele vive com a tia, que não foi localizada inicialmente. A responsável, J.G.O., compareceu à unidade policial durante a formalização do registro. Após prestar esclarecimentos, o menor permaneceu à disposição da Justiça.

