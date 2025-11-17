Um flagrante de tráfico de entorpecentes foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) no bairro Água Branca, em Araçatuba. A equipe formada pelo CB PM Freitas e CB PM Gleyson apreendeu o adolescente R.G.O.D., de 17 anos, novamente envolvido em ato infracional relacionado ao tráfico.

Durante patrulhamento ostensivo pela Rua Antônio Sampaio, os policiais flagraram uma movimentação típica de venda de drogas em frente a um imóvel abandonado — endereço já conhecido das equipes pela recorrência do comércio ilegal. Os PMs observaram a troca de objetos entre R., que estava a pé, e um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da moto fugiu em alta velocidade, enquanto o adolescente arremessou algo para dentro da casa desocupada e tentou dissimular a ação caminhando na direção dos policiais.

A abordagem revelou que o menor já era conhecido da equipe por ter sido apreendido anteriormente, em 16 de agosto, pelo mesmo crime. Nada ilícito foi encontrado diretamente com ele; porém, ao verificar o que havia sido lançado para dentro do imóvel, os policiais localizaram 33 eppendorfs de cocaína e R$ 60 em notas miúdas, confirmando o flagrante.