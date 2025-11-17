17 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Suspeito se esconde em freezer e acaba preso em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Produtos recuperados pela Polícia Militar após a tentativa de furto: itens estavam dentro da bolsa usada pelo suspeito durante a ação
Produtos recuperados pela Polícia Militar após a tentativa de furto: itens estavam dentro da bolsa usada pelo suspeito durante a ação

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira (17), um homem suspeito de tentar furtar uma lanchonete na Rua Tupi, em Birigui. A ocorrência, registrada às 5h10, foi apresentada pela equipe composta pelo CB PM Lorencetti e SD PM Leite, que atendeu diretamente o chamado.

Segundo o boletim, as viaturas da 4ª Companhia foram acionadas após as câmeras de monitoramento do estabelecimento flagrarem um indivíduo subtraindo objetos no interior do comércio. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito tentando fugir; ele dispensou uma bolsa no chão e voltou para dentro da lanchonete, onde tentou se esconder.

Durante a vistoria, a equipe encontrou o homem escondido dentro de um freezer vertical, na tentativa de despistar a busca policial. A bolsa utilizada no crime continha 101 maços de cigarro de marcas diversas, um celular Samsung Galaxy A10, um carregador e uma bolsa de mão.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão formalizou o boletim de ocorrência por Furto Tentado Qualificado. Os bens foram devolvidos ao proprietário. Segundo o registro, o uso de algemas foi necessário diante do risco de fuga.

