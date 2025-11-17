A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira (17), um homem suspeito de tentar furtar uma lanchonete na Rua Tupi, em Birigui. A ocorrência, registrada às 5h10, foi apresentada pela equipe composta pelo CB PM Lorencetti e SD PM Leite, que atendeu diretamente o chamado.

Segundo o boletim, as viaturas da 4ª Companhia foram acionadas após as câmeras de monitoramento do estabelecimento flagrarem um indivíduo subtraindo objetos no interior do comércio. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito tentando fugir; ele dispensou uma bolsa no chão e voltou para dentro da lanchonete, onde tentou se esconder.

Durante a vistoria, a equipe encontrou o homem escondido dentro de um freezer vertical, na tentativa de despistar a busca policial. A bolsa utilizada no crime continha 101 maços de cigarro de marcas diversas, um celular Samsung Galaxy A10, um carregador e uma bolsa de mão.